「沒禮貌vs太誠實」李泳知戴墨鏡上台直接自爆：我剛動完刀，第一次整形，也是最後一次
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「沒禮貌vs太誠實」李泳知戴墨鏡上台直接自爆：我剛動完刀，第一次整形，也是最後一次

明星   2026年4月20日   星期一09:28   Tracy  

（封面圖源：IG@youngji_02）

韓國人氣饒舌歌手李泳知，最近誠實坦白自己做了眼部整形手術，讓不少粉絲驚訝不已。

日前，李泳知19日以嘉賓身份，出席男團SEVENTEEN小分隊成員DK與勝寬在仁川Inspire Arena舉行的演唱會《DxS [小夜曲] ON STAGE》。 當天她戴著墨鏡登台，與兩人一起帶來「夫碩順」的《Fighting》，現場氣氛嗨翻。 不過她馬上解釋戴墨鏡不是沒禮貌，直接說：「我前幾天去做眼下的脂肪重置手術，怕大家誤會，所以先講一下。」突如其來的告白，讓道兼與勝寬當場有點不知所措，李泳知則笑著說：「謝謝大家體諒啦~」輕鬆化解尷尬。

事後她透過與粉絲的互動，也大方聊到心裡話：「我做了眼下的脂肪重置手術。 原本怕被誤解是在鼓勵整形，不想說出來，但還是決定誠實講，這是我考慮了4年才下的決定。」她還透露，常常被問「是不是很累？ 看起來很疲倦」，但其實自己根本不累，這讓她一直很困擾，最後才下定決心。
（圖源：IG@youngji_02）

泳知也強調：「這是我人生第一次，也是最後一次整形，以後不會再做任何手術了。」展現她灑脫又真實的一面。

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