Jisoo嫂再發聲：「妹妹完全不知情！」曝老公「家暴必搶手機」毀證據，求網友勿遷怒：不要責怪他的家人

女團BLACKPINK成員Jisoo的親哥哥金某被指涉嫌嚴重家暴，自稱其妻子的 A 某昨日通過IG公開一系列照片和文字爆料後，於深夜再度發文，除了拋出更多令人心碎的細節，更首度正面回應外界對 Jisoo 的質疑。 A 某強調，身為小姑的 Jisoo 對這一切「完全不知情」，呼籲網友切勿遷怒藝人。

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A某透過手寫信坦言，之前爆料內容的手寫部份是由親戚書寫，電腦文檔則是她本人於今年1月記錄。 A某曾求助律師，但律師認為缺乏錄音證據且會耗費大量時間和金錢，建議她不要起訴。 A某悲憤寫道：「當時感覺天都塌了。 難怪他每次打我都要搶走手機... 不愧是有3年訴訟經驗的人。」A 某曾一度自暴自棄，認為真相終會被掩蓋，直到近日才決定豁出去，已將追加資料整理存儲在USB。



令人意外的是，A 某表示交往時對金某的身分一無所知，直到登記結婚後，因為二女兒數次提到她長得像「XX 阿姨」，她上網檢索後才驚覺枕邊人竟是Jisoo的親哥，並同時看到了去年關於金某涉嫌「偷拍外流不雅片」的相關報導。

A某對於把事情鬧大感到抱歉，對於牽連到「與這件事無關的人」，也致以歉意。 A某還在IG限動多次強調：「他的妹妹應該是不知情的。 我一開始也不知道他的妹妹。 請不要責怪她」、「雖然是那個人犯的錯，但希望不要指責他的家人們...」



A 某隨後在 Threads 揭開內心傷疤，稱父母居然勸她好聚好散、不要年紀輕輕就把事情鬧大，令她痛苦到「只想一死了之」。 A某決絕表示，若現在止步，未來一定會被包裝成「騙錢的瘋女人」，所以她早已做好放棄自己、同歸於盡的準備，已經連續數日粒米未進、輾轉無眠。

A某還在IG限動分享了多張與金某的對話截圖，堅稱不會再回到他身邊，最後以一句「謝謝你曾經喜歡我，再見」宣告與金某徹底決裂。 同時，A某還在留言區回答網友質疑，表示自己是金某第二任妻子，在23歲時遭到如上侵害，婚禮定在今年6月，只是提前做了婚姻登記。 A某還分享了一張體重計照片，顯示體重僅剩35公斤。



詭異的是，儘管此案在韓網討論度炸裂，但韓國主流媒體卻幾乎未登出相關報導，甚至連去年關於金某「偷拍影片」的報導都正在悄悄撤除。

韓網友紛紛為A某感到心酸：「受害者也太善良，這個時候還在護航加害者的家人...」、「該罵的是加害者，不要把焦點放在Jisoo」、「如果跟哥哥不常聯絡、且沒舉辦婚禮，不知情也可以理解」、「現在Jisoo知道了，是不是應該發聲明表態呢？」

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