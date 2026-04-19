打破七年之癢魔咒！TXT 全員續約「僅花 15 分鐘」 隊長秀彬揭秘背後原因：大家都帶好了答案！

南韓大勢男團 TOMORROW X TOGETHER （TXT） 出道邁入第七年，在眾多團體面臨解散或成員變動的「七年魔咒」之際，他們卻以超狂速度完成全員續約。 日前五位成員現身電台節目，首度公開續約幕後花絮，爆料過程竟然只花了 15 分鐘！

在 17 日播出的《李恩智的歌謠廣場》中，隊長秀彬分享了這段「光速續約」的神奇經歷。 他笑稱，本來以為要花很長一段時間商討，甚至做好了「長期抗戰」的心理準備，於是約了大家晚上見面：「沒想到真的問了各種問題後，大家給出的答案竟然完全統一，15 分鐘就搞定了！」



主持人李恩智調皮追問：「有沒有哪位成員考慮最久、回答最慢？」太顯卻直白回應：「我也想講得有趣一點，但大家都已經考慮清楚才聚在一起的，順利到完全沒發生什麼好玩的插曲。」

對於如此順利的續約過程，休寧凱將功勞歸於平時的溝通習慣。 他表示：「我們平常話就很多，一有什麼事情都會立刻溝通，所以團隊感情非常深厚。」



正是這種隨時對話、零隱瞞的相處模式，讓2019年出道的 TXT 在 去年 8 月就早早完成全員續約，繼續與經紀公司 BIGHIT MUSIC 攜手走下去。 TXT 於本月 13 日帶著第八張迷你專輯《7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns》正式回歸，專輯中誠實記錄了出道七年來的風雨與感觸。



▽新專輯主打歌〈每天再多一天（Stick With You）〉：



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