Jisoo嫂再发声：「妹妹完全不知情！」曝老公「家暴必抢手机」毁证据，求网友勿迁怒：不要责怪他的家人

女团BLACKPINK成员Jisoo的亲哥哥金某被指涉嫌严重家暴，自称其妻子的 A 某昨日通过IG公开一系列照片和文字爆料后，於深夜再度发文，除了抛出更多令人心碎的细节，更首度正面回应外界对 Jisoo 的质疑。 A 某强调，身为小姑的 Jisoo 对这一切「完全不知情」，呼吁网友切勿迁怒艺人。

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A某透过手写信坦言，之前爆料内容的手写部份是由亲戚书写，电脑文档则是她本人於今年1月记录。 A某曾求助律师，但律师认为缺乏录音证据且会耗费大量时间和金钱，建议她不要起诉。 A某悲愤写道：「当时感觉天都塌了。 难怪他每次打我都要抢走手机... 不愧是有3年诉讼经验的人。」A 某曾一度自暴自弃，认为真相终会被掩盖，直到近日才决定豁出去，已将追加资料整理存储在USB。



令人意外的是，A 某表示交往时对金某的身分一无所知，直到登记结婚后，因为二女儿数次提到她长得像「XX 阿姨」，她上网检索后才惊觉枕边人竟是Jisoo的亲哥，并同时看到了去年关於金某涉嫌「偷拍外流不雅片」的相关报导。

A某对於把事情闹大感到抱歉，对於牵连到「与这件事无关的人」，也致以歉意。 A某还在IG限动多次强调：「他的妹妹应该是不知情的。 我一开始也不知道他的妹妹。 请不要责怪她」、「虽然是那个人犯的错，但希望不要指责他的家人们...」



A 某随后在 Threads 揭开内心伤疤，称父母居然劝她好聚好散、不要年纪轻轻就把事情闹大，令她痛苦到「只想一死了之」。 A某决绝表示，若现在止步，未来一定会被包装成「骗钱的疯女人」，所以她早已做好放弃自己、同归於尽的准备，已经连续数日粒米未进、辗转无眠。

A某还在IG限动分享了多张与金某的对话截图，坚称不会再回到他身边，最后以一句「谢谢你曾经喜欢我，再见」宣告与金某彻底决裂。 同时，A某还在留言区回答网友质疑，表示自己是金某第二任妻子，在23岁时遭到如上侵害，婚礼定在今年6月，只是提前做了婚姻登记。 A某还分享了一张体重计照片，显示体重仅剩35公斤。



诡异的是，尽管此案在韩网讨论度炸裂，但韩国主流媒体却几乎未登出相关报导，甚至连去年关於金某「偷拍影片」的报导都正在悄悄撤除。

韩网友纷纷为A某感到心酸：「受害者也太善良，这个时候还在护航加害者的家人...」、「该骂的是加害者，不要把焦点放在Jisoo」、「如果跟哥哥不常联络、且没举办婚礼，不知情也可以理解」、「现在Jisoo知道了，是不是应该发声明表态呢？」

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