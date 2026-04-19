不是明洞、不是弘大！外國遊客現在直奔「CU甜點店」，Melon奶油包＋香蕉牛奶成購物車標配

韓國便利商店CU最近成了外國遊客搶朝聖的新熱點！位在首爾聖水洞的「CU聖水甜點公園店」，今年2月開幕後迅速在SNS上引爆話題，被不少觀光客稱為「K-甜點聖地」。

根據CU母公司BGF零售公佈的數據，從2月12日開幕到4月5日為止，這家店的海外支付佔比高達32%，不僅是全國門市平均的15倍，甚至比外國人本來就多的觀光熱區還高出約12%，數字相當驚人。

這家店大約36坪，最大特色就是把甜點商品的比例拉高到30%左右，集結了CU所有甜點系列，還有外國人超愛的「K-便利商店美食」。 一開店就透過YouTube、TikTok等平台快速口耳相傳，變成來韓國必踩點的行程之一。



那外國觀光客的購物車裡都裝了什麼？ 第一名毫無懸念是「杜拜軟糯曲奇」，銷量直接是第二名的兩倍以上，穩坐冠軍寶座。 很多人都是在出發前就先透過社群看到這款爆紅商品，一到韓國就衝去掃貨。緊追在後的分別是「延世牛奶生奶油麵包」，以及現點現做的「新鮮水果冰沙-綜合莓果口味」。 這杯只要3000韓元的冰沙，不僅價格親民、熱量也低，光3月一個月就賣出超過3000杯，熱銷到店家直接加裝機器。 其他像是「延世牛奶名匠人Melon奶油麵包」、「 賓格瑞香蕉牛奶」、「SSuSSu牛奶夾心餅乾」、「鹽味黃油年糕」等也通通擠進外國人銷售榜單。



業者分析，在K-食品熱潮帶動下，韓國便利商店獨特的甜點文化透過網路社群擴散，成功抓住外國客的胃。 而且數據顯示，外國客人的平均消費金額比本國人高出20%以上，相關支付筆數每年更以三位數的速度成長。



CU方面也表示，這次甜點公園型態的成功，未來可望在更多甜點需求高的商圈門市中複製，幫助加盟店提升業績，也會持續觀察消費者需求，推出更多新型態店鋪。 如果你也是甜點控，下次去韓國聖水洞，記得把這家店排進行程裡！

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