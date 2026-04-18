【韓網熱議】知名女偶像親哥被爆嚴重家暴！「淤青照+長文」控訴監禁毆打、強迫同房、精神控製

今日有韓國網友在Theqoo論壇以「blpk js親哥妻子正在爆料家庭暴力」為標題PO文（現已改為「知名女偶像親哥」），立即引起大量討論。

根據文字描述，受害女子從婚後2周開始遭受毆打和辱罵，每次均持續半日之久，且結束後必定強制發生關係：「其中一次在裸體狀態下被拍影片，同時被強迫吞嚥痰液。 經常讓我吞嚥痰液。」男方用iPhone 15手機毆打女方直至手機折斷，用塑膠飲料瓶進行「水刑」，命令她裸體跪地反復求饒，若3秒之內不回答便開始施暴。 因面部和四肢覆滿淤青傷痕，受害者即便夏季外出也只能穿長衣長褲戴太陽鏡進行遮掩。

每當女方提出離婚或報警，男方就會「像揍狗一樣揍她」，聲稱「都是因為愛妳、妳要為我獻出生命」，甚至狂言：「之前對付你這樣的人，我用錢編造出不存在的罪，把他們都送進監獄了。」男方自稱有「很有能力的律師」，因為曾為女方花錢，可以將她捏造成「花蛇婊子」。 女方曾錄製辱罵錄音，但在暴力威脅下全部刪除。 男方在家中安裝CCTV，女方只敢在沒有CCTV的臥室和衣帽間與父母朋友通話，後來因害怕乾脆放棄通話和報警。



블랙핑크 지수 친오빠 부인 가정폭력 폭로



도대체 무슨 일이 ㄷㄷㄷㄷ 다 폭로해버렸네



일단은 중립 pic.twitter.com/BEXpY5P3Ti — 64비트사령부(@64bitcoinkr) April 18, 2026

女方父母曾因女兒被打而報警，男方一開始道歉，稱「您想讓女婿留下前科嗎？」並承諾不會再犯、勸說翻供和取消「接近禁止令」，女方照做後男方立即翻臉，揚言「竟敢舉報女婿，絕不原諒，要十倍奉還」等。 女方曾因恐懼逃回娘家，男方竟斥責她「丟下丈夫離家出走」，所屬社的人也找到娘家來，令雙親感到極度不安。 據悉，男方的前妻也曾遭到毆打。

更驚悚的是，男方要求每天發生性關係2次以上，即便女方掙扎抗拒也強制脫掉衣服。 此舉導致女方長期患有陰道炎、膀胱炎，即便去醫院回來也繼續被迫同房，導致無法痊癒。 男方還強迫進行肛交。

此外，男方嚴重侵害女方私生活，趁其入睡時使用其手機刪除2025年以前的照片、更換頭像、 隨意PO文等，禁止女方與女性朋友每天對話超過2句，禁止刪除與親友對話內容，禁止手部美甲，丟掉女方所有化妝品和衣服，禁止在男教師任教的補習班上課，若對她的穿著不滿意，會直接上手從女方身上撕掉。 男方甚至禁止她斜跨背包，稱「會勒出乳溝被別的男人看到」。 男方只允許她去附近超市、婦產科等地，每30分鐘必須匯報動向，甚至要求做彼此名字和紀念日的情侶刺青。 男方還要求每天說30次「我愛你」，反復詢問：「有多愛我？ 愛我哪一點？ 妳幸福嗎？」更曾在無駕照狀態下瘋狂駕駛，同時對女方辱罵施暴。



韓國網友根據PO文原標題的「blpk js（ㅂㄹㅍㅋ ㅈㅅ）」猜測是指BLACKPINK Jisoo，聯想到近日新聞「猥褻女直播主」的主角也被指是其親哥，紛紛留言表達憤慨：

1. 瘋了吧，根本不是人

2. 太噁心了，簡直是垃圾中的垃圾

3. 曆代最強的藝人家族醜聞

4. 跟《你旁觀的罪》那個丈夫如出一轍

5. 這程度的話，家人們應該都知情吧

6. 從家人到所屬社都是一夥的。 身為妹妹兼「金主」的女偶像怎麼可能不知道？

7. 跟哥哥的關係近到在同一間公司工作，哥哥把大嫂打成那樣，她怎麼可能不知道？ 真當大眾是白癡嗎？

8. 因為是家人就要包庇嗎？ 根本就是共犯吧！

9. 不要為了護航一個女人，就去辱罵另一個女人

10. 趕快逮捕他吧

ps.該男去年曾被爆偷拍不雅影片，目前相關報導正在被接連刪除。

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