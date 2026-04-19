《21世紀大君夫人》EP.4：IU 命懸一線！邊佑錫用最瘋狂的方式救援，創下11%的新高收視率

昨晚播出的 MBC《21世紀大君夫人》第4集中，不僅描繪了理安大君（邊佑錫 飾）推進與成熙周（IU 飾）婚事的模樣，更出現了攸關生命危險的緊張時刻。（海外由 Disney+ 獨家上線）

《21世紀大君夫人》最新收視率達到首都圈11.3%、全國11.1%、2049觀眾群5.3%，刷新自身最高紀錄來到了雙位數的好成績，並在首都圈、全國及2049族群三項指標中，全部拿下同時段收視冠軍。



（談及劇情）決定進行契約婚姻的理安大君與成熙周，正式點燃戀愛緋聞。兩人在狗仔面前接吻，讓宮內外掀起一陣騷動。（第3集劇透：IU×邊佑錫甜到爆！韓劇《21世紀大君夫人》牆頭初吻名場面，收視再奪冠）



面對兩人的緋聞，宮中眾人面露難色。他們主張成熙周身為平民，無法成為王室的一員，應僅維持戀人關係，甚至也出現要求她搬離宮中的聲音。



理安大君憤怒地與宮人對峙。他提及與成熙周的婚姻可能性，下令王室應予以保護。然而總理閔鄭祐（魯常泫 飾）則以王室名譽為由，提出反對意見。



對成熙周的嚴格王室教育也持續進行。她不滿地說：「該做的事情已經多到做不完，難道連姿態矯正都要我做嗎？」理安大君則對身旁的宮人表示：「妳離開私宅太久了吧？妳的職責是守護安和堂。」藉此守護成熙周的自由。



理安大君也替她緩頰說：「成熙周還不是王室成員不是嗎？」然而宮人想教授她王室禮法與歷史的熱情依舊沒有減退。



但在了解王室歷史後，成熙周也更貼近了理安大君內心的悲傷。她對於他總是被世子的光芒掩蓋，甚至在家人過世時也無法盡情悲傷的過往，感到心疼。

成熙周鼓起勇氣，向理安大君傳達溫暖的安慰。她說：「我只說一次，你要好好聽著，我是站在你這邊的。你過得好，我才能過得好，不是嗎？夫妻是一體的，對嗎？」理安大君默默掛了電話，對成熙周的好感度也再度提升。



然而成熙周也落入王妃的計謀，陷入危機。她與突然出現的主上殿下（金垠昊 飾）一同遊玩，逐漸變得親近。但在應主上的願望親自駕駛高價車輛時，突如其來的悲劇降臨——因王妃動了手腳，車輛煞車出現問題，導致無法控制速度，陷入生死一線的危機。

即使身處恐怖情境，成熙周仍將主上殿下的安全放在第一位。她大喊：「殿下，請把窗戶關上並抓緊！」在撞擊護欄的搏命過程中，努力降低車速。



千鈞一髮之際，理安大君現身，以自己的車擋在前方強行讓車停下。多虧他果斷的決定，成功救出成熙周與主上殿下。危機中展現機智與勇氣的成熙周，以及理安大君的奮不顧身，為結尾帶來壓倒性的沉浸感！！

《21世紀大君夫人》每週五六晚間 10:20 在 Disney+ 獨家上線。

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