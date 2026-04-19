《努力克服自卑的我們》開播網戰翻！具教煥演活「40歲無職男」、高胤禎神級救贖，網：編劇又玩「老少配」套路？

《我的大叔》《我的出走日記》編劇新作《努力克服自卑的我們》昨晚正式開播，果然展現了朴海英一貫的「現實痛點」風格。 雖然收視率 2.2% 的起步略顯平淡，但劇中對現代人自卑與嫉妒情緒的精準刻畫，已經在社群媒體上引發了巨大的共鳴。（海外可在Netflix收看）

具教煥「情緒手錶」紅燈狂閃 40代魯蛇嫉妒到扭曲？

具教煥在第 1 集中將「黃東滿」一角演得入木三分。 身為電影圈「八人會」一員，他卻卡在導演門檻前整整 20 年，只能看著前後輩飛黃騰達。 每次聚會他都不落下，堅持對那些飛黃騰達的編導前輩與後輩潑冷水，成了眾人眼中消耗能量的疲憊存在。



最扎心的是，黃東滿的心理全部被「情緒手錶」赤裸裸地暴露出來。 他之所以被選為手錶測試員，竟是因為屬於「40多歲無職男群組」。 當「無職」一詞出現，他的心率狂飆、紅燈閃爍，赤裸裸地暴露了不安心理。



而實力派男星吳正世飾演的朴慶世，更與東滿針鋒相對。 他看不慣東滿明明沒作品卻愛對別人的作品大放厥詞，對黃東萬的毒舌感到厭惡，憤怒達到了頂點。



高胤禎「綠燈」點亮心海 一句話看穿靈魂

就在全世界都嫌東滿「負能量」時，女神高胤禎飾演的 PD 卞恩雅登場了。 她不僅看出東滿的潛力，更用一句「我想看你的劇本」，讓東滿那隻永遠閃爍紅燈的手錶首度亮起「綠燈」。



面對八人會對黃東萬的指責時，卞恩雅甚至感同身受地為他辯護：「他很害怕，如果不說點什麼，就會覺得自己甚至不存在。」種種跡象似乎預示著兩人將成為彼此的救贖。 然而真正看過劇本後，卞恩雅和公司老闆卻給了黃東萬史上最痛的一擊...



網民反應兩極：神作預定 vs 套路太深？

首集播出後，韓網討論區迅速分裂成兩大陣營，有人大讚「演技神作、極度共鳴、比前作更明亮溫暖」，但也有觀眾對「編劇慣用的老少配套路」表示反感。



好評派：

1. 因為兩位主演才第一次看朴海英的作品，真的太喜歡了！

2. 本以為會像前作那樣憂鬱，結果加入很多喜劇元素，大推

3. 具教煥演得太好了，簡直是神靈附體！

4. 現代人一定會對某些部份產生共感，像是因為情感空虛而暴飲暴食。 但因為具教煥特有的那種輕盈感，讓情緒不會一直沉下去，比編劇前作更有趣

5. 這部劇的文字訊息與視覺層次很豐富，如果你喜歡解讀鏡頭美學和隱喻，一定會愛。 描述一群為了尋找自我價值而掙扎的『魯蛇』的群像劇，超有趣

6. 劇中角色雖然現實中遇到會覺得很煩，但在他們身上卻能看到自己的影子，非常有共鳴。 這編劇在挖掘複雜內心感情方面，真的有卓越的才華

7. 以前那種自我憐憫的氛圍淡了很多。 台詞字字戳心，劇中人物就像為了證明自己而掙扎生活的現代人，看得有點酸澀

8. 導、編、演三位一體配合得天衣無縫



負評派：

1. 朴海英的作品？ 信不看（因為相信而不用看）... 肯定又是那種愛上老男人、把老男人當寶一樣捧著的年輕漂亮女人的故事，算了吧

2. 看了一集，是朴海英作品裡最差的

3. 具教煥的聲音聽久了很累，愛情線也沒好感，直接棄劇

4. 具教煥雖然跟角色很契合，但演技風格不是我的菜

5. 又是漂亮年輕、但不知為何處於社會非主流的女主，去救贖一個廢物老男人的故事，看到一半就轉台了

6. 14 歲的年齡差居然是愛情線，完全無法相信。 高胤禎太漂亮、太年輕了

7. 剛看完，自我憐憫的情緒太重了。 呈現出一個被現實淘汰的男人，結果最後又是要靠高胤禎來收留他嗎？ 我真的超討厭這種設定



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