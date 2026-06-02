「AI教父」黃仁勳空降《劉QUIZ》！全球綜藝首秀獻給南韓國民MC，網：哪裡可以買劉在錫的股票？

tvN 熱門綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》製作組今日丟出喜訊，證實NVIDIA（輝達）創辦人兼執行長黃仁勳已敲定出演，將全球綜藝處女秀獻給「國民 MC」劉在錫，節目將於本月內播出！

CJ ENM 集團高層南勝龍透露，黃仁勳將在《劉QUIZ》中大方公開人生故事和心路歷程，包括如何從少年時期的洗碗工做到全球頂尖企業、完美實現「美國夢」神話，更會帶著超越時代的遠見，大談未來的 AI 趨勢以及現代社會最渴求的頂尖人才特質，兼具人情味與乾貨，絕對是教科書級別的訪談。



其實黃仁勳對韓國的「偏愛」早就是公開的秘密。 他不僅多次在國際公開場合力挺韓國是全球 AI 生態圈的主要合作夥伴，私底下更是個不折不扣的韓國文化迷。 去年 10 月訪韓時，就曾與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣等財閥巨頭齊聚一堂，毫無架子地同桌狂嗑韓式炸雞，科技大佬的「炸雞外交」瞬間瘋傳全網。

最新訪韓行程中，黃仁勳預告將繼續展開一系列打破常規的活動，除了與韓國各大企業掌門人進行會晤，還有消息稱他會為韓國職棒進行開球，加上訪談節目，行程簡直比偶像回歸還要忙碌。



알로라야 나도 저 깐부치킨 자리에 끼워줘

젠슨 황이 골든벨 울렸다던데

나같은 어글리코리안은 솔직히 오뎅탕 같은거도 시켰을것 같음 히히 @AlloraNetwork pic.twitter.com/fgfuq0RZeI — 고라파오리 (@GORAPAORI) October 30, 2025

身為全球市值第一企業的超級掌門人，黃仁勳為何要如此高調地在大眾面前「營業」？ 業界專家紛紛給出深度分析。 黃仁勳此行最核心的目的，是要鞏固與 SK 海力士、三星電子等半導體巨頭的HBM供應鏈。 但這位大老深知「在地化即國際化」的道理，他不想只停留在冰冷的談判桌上，而是登上韓國最具代表性的訪談節目，試圖透過狂攬大眾好感度，將韓美 AI 半導體同盟的關係，從冷冰冰的合約升格為情感紐帶。

此外，科技巨頭過去往往走神秘隱居路線，但黃仁勳卻選擇讓自己化身為「科技界的搖滾明星」，透過熱門節目，將深奧的 AI 未來願景用最接地氣的視角傳遞給一般大眾與散戶投資人，無疑也是一場強大的企業形象行銷。

消息一出，韓網友紛紛激動討論：「天啊，劉在錫居然訪問到黃仁勳！」、「黃勳真的是超級E人，明星氣質堪比GD」、「劉在錫怎麼還沒上市？ 、哪裡有『劉在錫股票』可以買？」XD

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