柳演錫、李世榮首度合體！確定加盟虐心史劇《公主貪戀書生》 上演「朝鮮版羅密歐與茱麗葉」

南韓演藝圈兩大「收視保證」柳演錫與李世榮終於要合作了。 據韓媒《OSEN》今日（18日）報導，兩人已正式接下新劇《公主貪戀書生》的邀約，將聯手演繹一段跨越家族恩怨、遊走於權力鬥爭邊緣的宮廷虐戀。

《公主貪戀書生》改編自同名超人氣網漫，劇情描述自幼喪母、在宮中孤單長大的國王之女「恩明公主」（李世榮 飾），對翩翩書生「金書律」（柳演錫 飾）一見鍾情，原以為能順利成婚脫離束縛，卻意外發現兩家竟有著解不開的家族矛盾與惡緣，進而捲入錯綜複雜的權力鬥爭。 劇情設定宛如「朝鮮版羅密歐與茱麗葉」，期待值直接拉滿！



曾憑《衣袖紅鑲邊》奠定史劇女神地位的李世榮，這次飾演雖受限於身分與孤獨長大，但性格大方且充滿好奇心的「恩明公主」，將再次展現細膩動人的層次演技。 柳演錫飾演左議政次子「金書律」，是一個擁有英俊外表與聰明腦袋的「媽朋兒」角色，越是被恩明公主靠近越是狠心將其推開。





兩位主角目前都是演藝圈的「勞模」代表，柳演錫主演的SBS《神與律師事務所》收視亮眼，另一部新作《謊言》也公開在即; 李世榮則將於今年推出 Disney+ 系列作《再婚皇后》。





目前《公主貪戀書生》預計由文賢盛導演執導，正積極討論頻道編排。

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