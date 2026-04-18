柳演锡、李世荣首度合体！确定加盟虐心史剧《公主贪恋书生》 上演「朝鲜版罗密欧与茱丽叶」

南韩演艺圈两大「收视保证」柳演锡与李世荣终於要合作了。 据韩媒《OSEN》今日（18日）报导，两人已正式接下新剧《公主贪恋书生》的邀约，将联手演绎一段跨越家族恩怨、游走於权力斗争边缘的宫廷虐恋。

《公主贪恋书生》改编自同名超人气网漫，剧情描述自幼丧母、在宫中孤单长大的国王之女「恩明公主」（李世荣 饰），对翩翩书生「金书律」（柳演锡 饰）一见钟情，原以为能顺利成婚脱离束缚，却意外发现两家竟有著解不开的家族矛盾与恶缘，进而卷入错综复杂的权力斗争。 剧情设定宛如「朝鲜版罗密欧与茱丽叶」，期待值直接拉满！



曾凭《衣袖红镶边》奠定史剧女神地位的李世荣，这次饰演虽受限於身分与孤独长大，但性格大方且充满好奇心的「恩明公主」，将再次展现细腻动人的层次演技。 柳演锡饰演左议政次子「金书律」，是一个拥有英俊外表与聪明脑袋的「妈朋儿」角色，越是被恩明公主靠近越是狠心将其推开。





两位主角目前都是演艺圈的「劳模」代表，柳演锡主演的SBS《神与律师事务所》收视亮眼，另一部新作《谎言》也公开在即; 李世荣则将於今年推出 Disney+ 系列作《再婚皇后》。





目前《公主贪恋书生》预计由文贤盛导演执导，正积极讨论频道编排。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻