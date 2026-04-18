AKMU李秀賢回應藥物減肥質疑：絕無歧視用藥者，但我選擇運動+飲食

AKMU（樂童音樂家）成員李秀賢最近因明顯變瘦，被網友瘋猜使用了熱門減肥藥物。 面對外界揣測，她近日在Weverse Live直播中親自回應，強調自己選擇的是「運動+飲食控制」，並非靠藥物，更澄清過去的發言絕對沒有要歧視用藥者的意思。

李秀賢在直播中無奈表示：「我之前說我沒有打針，結果有人解讀成『我幹嘛用那種不好的東西』，真的不是那個意思。」她進一步說明，市面上有很多減肥方法，包括藥物在內，但她本人選擇靠自主運動與飲食管理來達成目標。

不過她也強調，自己並不反對藥物。 李秀賢說：「如果運動真的很困難，或者處於必須減肥但靠自己做不到的狀況，我會推薦使用。」但她坦言，這類藥物會對身體的生理機制產生干擾，「對身體絕對不會有好處」，只是必要時仍是一個選項。



至於為什麼拒絕藥物輔助？ 李秀賢給出超真實的答案——擔心「停藥後的未來」。 她透露：「針劑時候，我其實也有想過要打。 但它能幫助控制飲食和運動，我就想，如果沒有這支針，我還維持得住嗎？」她認為，唯有靠自己培養出能力，對自己的人生才有意義。

對於部份網友質疑她「瞧不起用藥者」，李秀賢直接回擊：「我幹嘛瞧不起？ 想打就去打啊，我只是說我沒打而已。」她強調自己尊重每一位有減重需求的人，尤其是嚴重肥胖或環境受限者，他們的選擇她完全理解。



事實上，李秀賢的瘦身成果得來不易。 她過去曾坦承經歷過一段「家裡蹲」低潮期，甚至因暴食痛苦不堪，哥哥李燦赫也證實當時她狀態非常差。 去年8月她以明顯變瘦的模樣現身時，就曾說過：「我忍住了不吃麻辣燙和辣炒年糕，運動真的做得很認真。」如今再度澄清，就是要讓大家知道——她靠的是意志力，不是打針。

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