BLACKPINK Jisoo 遭牵连！30岁金姓男涉「猥亵女直播主」被捕，网传嫌疑人为亲哥、前科疑云再成焦点

南韩演艺圈惊传丑闻，一名 30 多岁金姓男子因涉嫌强制猥亵女直播主（BJ），於本月 14 日遭警方现行以犯逮捕。 随后南韩网路社群涌现大量质疑，指金男身分为 BLACKPINK 成员 Jisoo（金智秀） 的亲兄长。 受此传闻影响，Jisoo 及其个人公司的社交帐号惨遭负评洗版，引发各界高度关注。

饭局后涉禁锢猥亵 金男否认指控称「双方同意」

据首尔江南警察署调查，金男向受害人 A 某购买价值约 300 万韩元的「用餐约会券」及自拍照。 14 日两人於江南区餐厅饮酒后，金男承诺「绝对不会碰你」，将 A 某带回其住所。 受害人指控，金男入屋后态度突变，多次无视其拒绝意图，强行进行肢体接触，甚至企图性侵。 A 某多次拒绝无果，藉口淋浴躲入洗手间向经纪人求救报警。

警方到场后以「强制猥亵」嫌疑逮捕金男，金男辩称肢体接触是在「双方同意」下进行，否认猥亵意图。 然而，警方在调查中发现，金男及其友人涉嫌以散布私密照片威胁 A 某，甚至对受害人进行言语嘲讽：「你父母该有多心痛啊。」A 某已於 17 日正式起诉两人违反《性暴力处罚法》（利用拍摄物威胁及散布拍摄物），警方亦已申请拘留票。



曾卷入偷拍影片风波 当时反击「毫无根据」

随著案件发酵，金男过去的争议亦被翻出。 去年 5 月，上班族匿名社群「Blind」曾有贴文爆料，指称「被某艺人哥哥偷拍并散播性爱影片」，当时舆论焦点已指向金某。 该贴文在数小时内即被删除，金男强硬表示传闻「毫无根据」，预告将采取法律行动，未料一年后再度卷入性质相近的刑事案件。

艺人受累！网民要求 Jisoo 解释 粉丝呼吁停止连坐

在此情况下，各大网路社群开始质疑金某身分即为 Jisoo 亲哥哥，还贴出 Jisoo 与亲哥哥的合照并打上马赛克，引发热议。 同时，Jisoo及所属公司的SNS评论区出现大量质问留言，要求其针对家族成员的恶行作出解释。

不过，仍有大批粉丝与理性网民呼吁社会应警惕「连坐法」伤害。 粉丝指出，刑事案件应归咎於个人行为，不应将无关的艺人拖下水，并强调 Jisoo 与本案完全无关，呼吁公众等待警方调查结果与官方声明。 目前 BLISSOO 及 Jisoo 本人尚未对此传闻作出正式回应。

此外，Jisoo 於 2024 年成立个人公司 BLISSOO，事实上是隶属於其兄长金某担任代表的家族企业旗下子公司。 据悉，金某目前已婚且育有两个小孩。



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