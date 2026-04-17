朴春突發長文後「秒刪」！ 感性告白 2NE1 成員「4人相遇是奇蹟」，求大眾「忘掉毒品指控」

女團 2NE1 成員 朴春近年頻傳健康與精神狀況亮紅燈，今（17 日）她再度於個人 SNS 上傳了足足三頁的手寫長信。 朴春以「抱著最後一次的心情」向大眾自白，細數出道前的辛酸與團員間的情誼，卑微請求大家忘掉她先前的「毒品言論」，隨後卻又迅速刪除貼文，反覆的舉動令粉絲既心疼又焦慮。

朴春以「致各位國民」為開頭，表示「抱持著最後一次的心情寫給各位」。 信中，朴春感性回憶當年毅然中斷美國留學、為了歌手夢來到韓國，以及在 YG 娛樂參加沒有承諾與期限的選秀，在「Captain Planet」擔任主唱等辛苦歷程。



她依序提到2NE1隊友 CL、Dara、Minzy，詳細記錄了她們的第一印象與優點。 朴春大讚隊長 CL 是「她是perform的神」、「是從法國、東京、韓國過來的朋友」、「是一個非常帥氣的人」，誇獎老么 Minzy「是跳舞的神」、「身為國寶（舞蹈家）孔玉振女士的外孫女，遺傳了那份血脈，讓我感到非常自豪」。 至於先前曾遭她爆料私生活的 Dara，她形容：「是菲律賓的公主，我原本就是她的粉絲，會按時收看（她出演的）《人間劇場》」、「她長得很像金秀妍演員剛出道時的樣子，太漂亮了」、「雖然是姐姐，但是個非常努力的拚命三郎，也是Captain Planet的大腦」。

朴春直言，這是「從 20 年前就想說出的、關於我們內部 100% 的真實故事」，但寫信並非她的風格，讓她感到極其痛苦。

在信件末尾，朴春寫道：「寫這封信是希望大家能當作沒發生過（我曾提及的）毒品相關言論。 因為真的太可惜了，4個人的相遇是奇跡，年齡差距也很大，而且是不像話的事...」似乎是在為自己上個月指控 Dara 等人與前公司涉及毒品的行為感到懊悔。 目前該信件與貼文均已被刪除。



看到朴春手寫信的內容，韓國網民紛紛淚目，心碎留言：「看得出她狀態依舊不是很好，但真的很為成員們自豪ᅲ」、「心思還是像當年那個小孩子一樣」、「心理和精神疾病真的很折磨人，希望她能好好接受治療」、「真的好惋惜，希望能再次看到健康唱歌的朴春」、「希望妳能變得幸福」。

事實上，這並非朴春首次出現令人費解的行徑。 她曾多次自行發布與男神 李敏鎬 的緋聞，上個月更公開指控 Dara 吸毒。 當時 Dara 只能無奈回應：「從未吸食毒品」，並隔空喊話希望朴春能「找回健康」。 自去年 8 月起，朴春便因健康因素中斷活動至今。



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