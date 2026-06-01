李泳知選舉前夕「染紅髮」遭炎上！連夜染回黑髮道歉：不會躲在無知的藉口後面

南韓將與6月3日迎來第9屆地方選舉，由於正值選戰高峰的敏感時期，各政黨支持者神經繃得極緊。 怎料，大剌剌的李泳知日前剛好染了「紅髮」造型，並上傳搭配紅衣的自拍，因而意外觸動了南韓網民的政治神經，隨後急忙染回黑髮並道歉。

事情發生在 5 月 30 日，向來喜歡和粉絲分享生活點滴的李泳知，透過個人IGpo出新造型照片，並寫道「頭髮顏色很漂亮吧」。 照片中她將頭髮染成了紅色，並穿著紅色的衣服，連配樂也選擇了男團 CORTIS 的歌曲〈REDRED〉。 對於這「紅色三重奏」，部份網民指出，在選舉即將到來的敏感時期，連續曝光讓人聯想到特定政黨的顏色十分不妥。



隨著爭議擴大，李泳知隨即刪除了相關動態，並於隔日火速上傳了將頭髮染回黑色的新照片，留言做出澄清。 李泳知寫道：「昨天上傳了非常不合時宜的限時動態，大家應該嚇了一大跳吧。 許多人透過私信提醒我，因為十分抱歉、無論如何都想補救，於是急忙跑去把頭髮重新染掉，這才導致澄清稍微晚了一些。」

她接著解釋道，明明知道現在是非常重要的時期，但因為太想要和大家溝通，當時一門心思只想著胡亂上傳最近的近況照，未能考慮周全。 李泳知再三表達歉意：「我不會躲在『無知』這個懦弱的藉口後面，我會好好反省並學習。 對於自己輕率的舉動感到非常抱歉。」



也有網友為李泳知喊冤，表示她前段時間為KFC拍廣告時已經染了紅髮，這次上傳自拍照只是單純分享日常，不應該受到如此嚴苛的審視，呼籲大家不要對每件事都做出過度解讀。



隨著選舉進入倒數階段，南韓藝人們再次陷入「顏色與數字文字獄」，從服裝、配件、到拍照手勢等，只要一不小心就會被過度解讀成政治密碼。 此前，女團aespa成員Karina就曾因為強調數字與紅色的私服照，引來連篇累牘的政治性解讀，最終無奈刪除貼文。 知名綜藝人 洪真慶 也曾因為在敏感時期穿了特定顏色的衣服而引發爭議，被迫出面澄清。

由此可見，南韓社會在選戰期間對於可能聯想到特定候選人或政黨的訊息高度敏感，藝人們為了避免不必要的誤會，在公私場合都顯得格外謹慎。

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