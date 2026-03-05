嚇瘋！Dara暴瘦剩皮包骨，煙燻妝詭異造型撞臉「她」…網驚：急速老化了？？

傳奇女團2NE1成員Dara（Dara Park）最近又被網友「考古」了！不過這次不是回顧她當年多麼風光，而是她去年出席「2026巴黎時裝週」的造型，因為實在太「衝擊」，在近期再度於各大網路社群瘋傳，引發熱烈討論。

有網友在論壇以「明明是頂級偶像，卻變成『洪真慶』2.0的37kg紙片人女歌手」為題發文，附上的照片正是Dara去年9月出席「2026春夏巴黎時裝週」的模樣。 只見她當天一甩過去可愛清純的形象，頂著神祕的厚劉海，畫上超濃煙燻妝，身穿一襲黑色透膚紗質迷你裙現身。



白皙肌膚與暗黑妝容形成強烈對比，卻也讓她原本就小巧的臉蛋線條顯得更加稜角分明，甚至有點銳利。 加上她瘦到只剩37kg的紙片人身材，在輕薄材質的洋裝下一覽無遺，配上淡漠的表情，整體散發出一股濃濃的暗黑頹廢風。



Sandara Park 2NE1 Tuai Kritik Visual Usai Foto Baru Bikin Pangling



Penampilan terbaru Sandara Park (Dara) 2NE1 di Paris Fashion Week menuai perdebatan hangat. Foto-foto dirinya saat menghadiri pertunjukan Blumarine tersebar di forum Korea theqoo, menampilkan Dara dengan outfit… pic.twitter.com/1jEHZ6b8jT — LapakKorea.com (@lapak_korea) October 2, 2025

這組照片在當時就曾引爆話題，如今再度被翻出，網友們的反應依舊兩極，甚至有人直言：「第一眼以為是洪真慶！」留言區瞬間炸鍋：「遠看還以為是100公尺外的洪真慶」、「這是急速老化嗎？」、「妝髮造型師是不是跟她有仇？」、「氣氛有點詭異」、「與其說美，不如說有點獵奇」、「明明很漂亮，為什麼要搞成這樣？」、「挑戰精神值得尊敬，但結果...」、「洪真慶看到應該會嚇一跳吧？」不過也有人緩頰，認為這是不同以往的成熟嘗試，看起來也別有一番風味。



據了解，Dara當天這襲戰袍，是某精品品牌的2025秋冬系列「SILK GEORGETTE DRESS WITH FUR」，要價不菲，約為180萬（韓元，約新台幣3.9萬新台幣）。 雖然衣服很貴，但這個風格顯然不是所有人都能消化。

Dara的體重問題一直是粉絲關注的焦點。 上個月她登上YouTube節目《VIVO TV》的「保證保密」單元時，就曾聊到這段「紙片人時期」的往事。 主持人金淑爆料，Dara曾經從37kg一路胖到45kg，當時引發了許多網友關心，紛紛問她是不是甲狀腺出了問題。Dara回想起來也覺得好笑：「當時全國民眾都在為我擔心，一直叫我快去看醫生。 因為我連脖子都變粗了，大家都說我肯定生病了。 結果我去醫院做了全套檢查，醫生竟然跟我說一切正常！我反問醫生：『那這個腫起來的是？』醫生淡定回答：『是肉。』」她無奈表示，這輩子第一次遇到這種事，讓現場來賓笑翻。

此外，過去曾傳出身家高達300億的Dara也在節目中大方澄清這個傳聞。 她坦言：「出道到現在，說賺了300億好像沒錯，但那些錢要和公司、成員們分，還要繳稅。 加上我以前真的很愛瘋狂購物，所以沒買到房子。 最近看著同期的朋友們，有時候也會想，如果當初沒那麼愛買，現在應該也是個『樓主』（有房產的人）了吧。 但現在真的沒有300億了啦！」

