池錫辰驚爆至親金鍾國驚人怪癖：每天穿同款褲子，一模一樣的竟有20條！

在今日播出的《晚學徒池氏》中，節目探討起過度消費與衝動購物的心理學。 專家指出一個人的消費模式比 MBTI 更能體現他的性格，而池錫辰突然爆料好友金鍾國有多達20條一模一樣的褲子，這究竟是什麼心理呢？ XD

這期節目請來心理學系的金炅一教授做客，妙趣橫生地探討「花錢時是什麼樣的心理在起作用」這一話題。 主持人池錫辰直呼最無法理解的消費習慣就是「把一模一樣的東西囤好幾個」，而Mimi自首她就是這樣的人，如果遇到喜歡的東西就會開啟囤貨模式，甚至當漫畫書出完結篇時會一次買下好幾本。



池錫辰還提到了與 Mimi 有著相似「病情」的至親金鍾國，爆料說：「金鍾國也是每天都穿一模一樣的褲子。 去他家一看，發現同樣的褲子居然有 20 條！」只能說這種行為與金鍾國的「省錢一哥」兼「極簡主義者」形象十分相符XD



池錫辰也大方分享自己的購物怪癖：「只要有打折就會覺得很幸福。」並坦言即使因為尺寸太大而無法穿的鞋子，只要折扣率夠高他就會買單; 還曾因為機票太便宜，就直接出發去旅行。 Mimi則透露會把想買的東西先放進購物車再說，讓人好奇究竟購物車裡隱藏著什麼心理？

金教授也針對現代人的消費心理給出了犀利分析，他指出：「感到孤單的人、痛苦的人、以及睡眠不足的人，是現代人過度消費的三大核心主因。」 精準戳中現代人靠購物宣洩壓力、填補內心匱乏的現狀。

此外，Mimi頻頻提出無厘頭又一針見血的問題，例如：「如果說不要在5分鐘內判斷一個人，那麼6分鐘可以嗎？」讓金教授忍不住大笑說：「不管妳說什麼，都完全出乎我的意料之外。」



Netflix綜藝《晚學徒池氏》是一檔現實貼近型知識探險綜藝，通過各種銳利提問打破知識的門檻，每週一下午 5 點公開。

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