李光洙、金宇彬、D.O.《豆豆》新系列開拍！驚現濟州島當「最帥畜牧工」，人氣YTR文尚勳驚喜加盟

南韓綜藝鬼才羅䁐錫（羅PD）再度集結「至親團」出擊！據韓媒爆料，李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）這組夢幻卡司已於 14 日低調現身濟州島，展開為期三天兩夜的祕密拍攝。 繼之前的務農、開餐廳與出國旅遊後，這次三人將挑戰全新身分——「畜牧打工仔」，消息一出讓全亞洲粉絲笑翻：這群大咖到底要把打工魂燃燒到什麼程度？

相關人士透露，新系列的概念定調為「工人們」。 回顧《豆豆》系列的進化史：2023 年的首部曲《種瓜得瓜，種豆得豆》化身新手農夫挑戰務農，2024 年的衍生節目《豆豆飯飯》是經營餐廳、餵飽路人，去年的第二檔衍生節目《豆豆笑笑》則是前往墨西哥展開海外探訪，體驗異國風情。





而這一次，羅PD決定回歸「勞動力」，讓這群男神在濟州島與家畜為伍。 據悉，他們要在農場內揮灑汗水、照顧各類家畜，在勞動中展現最真實的「互損」友情。 除了鐵三角陣容外，知名演員兼 YouTuber 文尚勳 也確定加入嘉賓行列。 目前第一階段拍攝已圓滿收官。



《豆豆》系列自開播以來，曾創下 5% 的超高收視率。 憑藉著成員間毫無架子的私下互動，該系列已成為每年的「治癒標配」。 雖然目前確切播出時間尚未定案，但粉絲早已搬好小板凳，紛紛敲碗：「想看光洙被羊欺負」、「D.O. 一定又是幹活最認真的那一個」、「金宇彬就算穿工裝褲還是超帥」。

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