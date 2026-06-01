《秘戀稽核中》大結局收視暴衝9.7%創紀錄！申惠善、孔明「辦公室戀情」修成正果，結尾「十指緊扣」甜到蛀牙

由申惠善、孔明主演的辦公室浪漫劇《秘戀稽核中》昨晚迎來大結局，以開播以來最高收視率 9.7%圓滿收官。 這部劇憑藉「抓社內風紀」的新穎題材，成功融入了笑點、浪漫羅曼史以及大快人心的宣洩感，結尾更是用粉紅泡泡畫下了圓滿句點。

大結局中，朱仁雅（申惠善 飾）與盧基準（孔明 飾）在阻止海霧集團出售案的最後一戰中克服危機，並在愛情與事業上皆迎向嶄新未來。

掌握計劃成敗關鍵的全在烈（金材昱 飾）一度退縮，最終在盧基準真摯的說服下動搖，決定加入守護集團的行動。 然而，在距離集團出售僅剩 3 小時之際，核心董事突然轉向全成烈（姜相準 飾）陣營，讓所有人都陷入了絕望。

幸好，朱仁雅想起會長全武泰（全國煥 飾）也是擁有表決權的登記董事。 全在烈隨即動身去說服父親，用守護集團的真心打動對方，令出售案在關鍵時刻破局。 而全成烈的代表理事解任案也順利通過，讓海霧集團迎來了全新的轉折點。



風波過後，海霧集團重新恢復了平靜，稽核室也成為獨立組織。 原本一心只想逃離稽核 3 組的盧基準，如今已成長為王牌課長; 朱仁雅則被提拔為專務，一如既往地堅守著稽核室。

最受觀眾矚目的莫過於仁雅與基準的愛情線，直到最後一刻依然釋放滿滿的悸動感。 仁雅因為成長經曆中缺乏對「婚姻」的體會，一度對結婚與否感到猶豫不決，最終領悟到重要的不是形式，而是攜手同行的人。 她對基準吐露真心：「我已經習慣與你分享喜怒哀樂，我想和你在一起。」基準也深情回應：「我們一起生活吧，不論未來怎樣。」真情坦率的告白讓人倍感欣慰。



兩人在公司裡維持著專務與課長的身分，找到了工作和私人生活之間的平衡。 外勤任務結束後，兩人放下工作模式、開啟戀愛模式，十指緊扣甜蜜蜜地漫步在街頭前去約會，給劇迷留下了溫暖的餘韻。



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