朴春突发长文后「秒删」！ 感性告白 2NE1 成员「4人相遇是奇迹」，求大众「忘掉毒品指控」

女团 2NE1 成员 朴春近年频传健康与精神状况亮红灯，今（17 日）她再度於个人 SNS 上传了足足三页的手写长信。 朴春以「抱著最后一次的心情」向大众自白，细数出道前的辛酸与团员间的情谊，卑微请求大家忘掉她先前的「毒品言论」，随后却又迅速删除贴文，反覆的举动令粉丝既心疼又焦虑。

朴春以「致各位国民」为开头，表示「抱持著最后一次的心情写给各位」。 信中，朴春感性回忆当年毅然中断美国留学、为了歌手梦来到韩国，以及在 YG 娱乐参加没有承诺与期限的选秀，在「Captain Planet」担任主唱等辛苦历程。



她依序提到2NE1队友 CL、Dara、Minzy，详细记录了她们的第一印象与优点。 朴春大赞队长 CL 是「她是perform的神」、「是从法国、东京、韩国过来的朋友」、「是一个非常帅气的人」，夸奖老么 Minzy「是跳舞的神」、「身为国宝（舞蹈家）孔玉振女士的外孙女，遗传了那份血脉，让我感到非常自豪」。 至於先前曾遭她爆料私生活的 Dara，她形容：「是菲律宾的公主，我原本就是她的粉丝，会按时收看（她出演的）《人间剧场》」、「她长得很像金秀妍演员刚出道时的样子，太漂亮了」、「虽然是姐姐，但是个非常努力的拚命三郎，也是Captain Planet的大脑」。

朴春直言，这是「从 20 年前就想说出的、关於我们内部 100% 的真实故事」，但写信并非她的风格，让她感到极其痛苦。

在信件末尾，朴春写道：「写这封信是希望大家能当作没发生过（我曾提及的）毒品相关言论。 因为真的太可惜了，4个人的相遇是奇迹，年龄差距也很大，而且是不像话的事...」似乎是在为自己上个月指控 Dara 等人与前公司涉及毒品的行为感到懊悔。 目前该信件与贴文均已被删除。



看到朴春手写信的内容，韩国网民纷纷泪目，心碎留言：「看得出她状态依旧不是很好，但真的很为成员们自豪ᅲ」、「心思还是像当年那个小孩子一样」、「心理和精神疾病真的很折磨人，希望她能好好接受治疗」、「真的好惋惜，希望能再次看到健康唱歌的朴春」、「希望你能变得幸福」。

事实上，这并非朴春首次出现令人费解的行径。 她曾多次自行发布与男神 李敏镐 的绯闻，上个月更公开指控 Dara 吸毒。 当时 Dara 只能无奈回应：「从未吸食毒品」，并隔空喊话希望朴春能「找回健康」。 自去年 8 月起，朴春便因健康因素中断活动至今。



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