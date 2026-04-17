李泳知《雖沒菜》確定回歸！潛水1年半宣告5月重啟酒局，公開求推薦嘉賓、感謝404萬粉絲不離不棄

那個讓南韓偶像「聞風喪膽」的女人回來了！南韓最強綜藝天才 李泳知 昨（17 日）於個人 SNS 宣告：網綜《雖然沒準備什麼菜》即將在時隔 1 年半後重磅回歸。 大家的下飯綜藝終於回來啦，坐等泳知如何「灌醉」各大偶像！

李泳知於 17 日在個人 SNS 上傳了「還有人記得《雖沒菜》嗎？」的文字，並公開「D-14」字樣，正式宣告回歸。 隨即大方開啟問卷調查，向網民徵求嘉賓名單。 雖然她俏皮透露：「雖然已經有預先選好（拍好）的人選了」，但這種「參與型溝通」依然讓粉絲瘋狂，紛紛點名希望看到更多跨界合作。



同時，李泳知也向在漫長空白期中依然守護頻道的訂閱者們表達了謝意。 她寫道：「我潛水了 1 年半，謝謝沒有離開、一直等待著我的 404 萬名粉絲。」



《雖然沒準備什麼菜》是由李泳知單獨主持的一對一訪談網綜，邀請嘉賓一邊喝酒一邊聊天，每每引導出真實的醉後談話與嘉賓自然的面貌。 節目戰績堪稱「網綜天花板」，所有嘉賓出演集數的點閱率皆突破 400 萬次，更有7支影片超過 2000 萬次的神級影片，獲得了巨大的成功。 除了國內明星SEVENTEEN、BTS防彈少年團、BLACKPINK、aespa等，甚至連好萊塢大咖都曾跨海出演，話題度從未掉線。



自 2019 年《高等 Rapper 3》奪冠以來，李泳知同時涉足綜藝與音樂領域，憑藉《Biong Biong地球娛樂室》及《The Seasons-李泳知的 Rainbow》展現了卓越的主持魅力。 如今《雖沒菜》第四季預告一出，網民紛紛洗版：「終於要回來了，好幸福！」、「我已經預備好下酒菜了！」

《雖沒菜》自 2024 年 12 月第三季結束後進入休整期，全新一季首支影片預計於 5 月 1 日 正式上線，究竟誰會成為第四季第一個被灌醉的「受害者」？



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