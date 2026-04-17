大君形象掰了！邊佑錫騎假馬「羞恥play」全紀錄，一聲「哈」之後…嘴角失守超NG！

演員邊佑錫騎假馬騎到「現實來襲」（현타，指突然意識到現實的瞬間）的逗趣模樣全被捕捉啦！

日前YouTube頻道「Varo Playlist」上傳了一支標題為「大君，請求謁見」的影片，內容曝光了邊佑錫拍攝MBC新劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步更新）時的各種幕後花絮。 其中讓粉絲眼睛一亮的，就是他拍攝騎馬戲的過程。



雖然這是邊佑錫第一次騎馬，但依舊安全拍完沒有出意外。 不過到了拍特寫鏡頭的時候，才發現他騎的不是真馬，而是拍戲專用的「假馬」。 他一臉認真投入演技，大喊一聲「哈！」邊搖晃身體，但下一秒馬上因為太尷尬直接笑出來。原本想硬撐出威風凜凜的大君氣場，結果瞬間「現實來襲」整個破功。 粉絲看到後笑翻，紛紛留言：「那雙長腿騎假馬也太好笑了吧」、「現實來襲的表情真的是殺瘋了」、「連笑場都超帥」反應超熱烈。



此外，10日剛開播的《21世紀大君夫人》，背景設定在21世紀的立憲君主制國家，描述平民出身的財閥IU（飾 成熙周）與無法掌握權力的王室二公子邊佑錫（飾 李莞大君）之間，一段契約戀愛的浪漫故事。

此外，《21世紀大君夫人》每週五、六晚9點40分播出，海外由 Disney+ 獨家上線。

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