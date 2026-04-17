BTS大哥Jin親談未列《ARIRANG》專輯製作名單的原因：「雖然很可惜，但那是最好的選擇」

BTS 防彈少年團 的成員 Jin 說明了自己未能在正規5輯《ARIRANG》（阿里郎）的製作名單中署名的情況，引發了熱烈關注。

15日，美國音樂媒體《Rolling Stone》透過YouTube公開了與Jin的訪問。雙方回顧了防彈少年團《ARIRANG》的製作過程，並進行了多方面的交流。



當天，Jin提到服兵役等造成的團體空白期，表示：「首先真的非常想念成員們。雖然分開了一段時間，但在這一年一起工作的過程中，感覺像是把沒見面的時間都補回來了。再次感受到，和成員在一起的時候最安心、也最幸福。」



對於「未被列入作詞、作曲名單」一事，Jin也坦率地分享了想法。當主持人問到「為了這張專輯錄製了超過100首歌，應該有參與的作品吧？」時，Jin回答：「這是我從未對外提過的故事，但實際上，我並沒有直接參與這張專輯的製作。」

Jin解釋道：「當時我正在進行個人巡演，等我抵達歌曲創作營時，已經完成了100多首歌曲。從中挑選的歌曲進行測試錄音，大約花了7到10天，整個錄製階段就結束了。」

據悉，防彈少年團原先在美國洛杉磯（LA）舉行大型創作營製作《ARIRANG》收錄曲，但Jin因個人巡演行程，較晚才加入創作營，因此在實際時間上有所不足。

Jin表示：「專輯錄製的行程在3個月前就已經排定，而我的巡演更早就確定了，很難調整時間。雖然如果我再多堅持，把錄製延後幾個月，或許就能把名字列入製作名單中，但那樣一來，專輯發行和訪問都會延遲幾個月，粉絲們應該也會覺得無聊吧。雖然很可惜，但機會隨時都有，當時那是最好的選擇。」為了不讓粉絲ARMY等太久，Jin才會做出這樣的決定。

真的是太寵粉絲，也太重視團體了！看了好感動啊～～～～。

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