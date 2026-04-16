IU 拒絕公關邀請券：「我連 TWICE 的演唱會，也是自費購票的！」

14日，透過YouTube頻道「TEO」公開的《Salon Drip》訪談節目影片中，《21世紀大君夫人》主演 IU、邊佑錫、孔升妍、魯常泫一同出演，分享了各種話題。

當天，IU 說明了自己不收邀請券（主辦單位或藝人方「免費提供」的門票，有點類似公關票）、而是自費購買演唱會門票的原因。她表示：「我也是站在舉辦演出的立場，這樣不也是一種學習嗎？所以我會偷偷去看，享受完再回來。」



IU 還透露，她會在不告知歌手本人的情況下前去觀看演唱會。她說：「不只 TWICE，連 EXO D.O. 的演唱會我也去過。我會盡量多看各種演出，這對紓解壓力也很有幫助。」最近也有粉絲在 BTS 的演唱會上，看到 IU 的身影。

與 IU 一同出演《21世紀大君夫人》的孔升妍則表示，曾因妹妹（TWICE成員定延）的拜託，想轉交邀請券給 IU，卻沒能成功。她說：「我妹妹真的很想邀請 IU，還親自聯絡她，但 IU 已經先買好票了。」



IU 則回應：「我真的很喜歡 TWICE，所以已經去看了。之後成員定延還傳訊息給我，聽到升妍的話後，我也回覆她『真的很謝謝你聯絡我』。」展現溫暖互動。

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