《財閥家》作者又一神作！《新進社員姜會長》首播3.7%開紅盤，李濬榮、孫賢周遭「財閥惡毒兄妹」推落樓梯秒換靈魂！

愛看商戰復仇劇的劇迷們有福了！《財閥家的小兒子》原著作者又一部小說改編真人版，由李濬榮、孫賢周、李宙明主演的JTBC新劇《新進社員姜會長》昨晚開播，以全國收視率3.7%順利啟航。 首播完全沒讓觀眾失望，從劇本、節奏到演員，全都好評不斷！

《新進社員姜會長》改編自山景作家的同名網路小說，講述被稱為「事業之神」的老會長與年輕球員之間發生靈魂互換，意外獲得了第二輪人生的機會，並以實習生的身份回到自己一手創辦的集團。 真人版由「狗血劇教母」金順玉編劇團隊的編劇玄智珉執筆、《我的青春》導演高慧珍執導，強大陣容在開播前就掀起關注。



第一集一開場就充滿濃濃的豪門恩怨。 最盛集團會長姜龍虎（孫賢周 飾）宣佈即將退位，並給雙胞胎子女姜在成（晉久 飾）和姜在京（田慧振 飾）一個月的時間決出集團繼承人。 然而，這對利欲薰心的兄妹私下在海外藏匿秘密資金的黑料被專務揭發，在試圖偷聽父親談話時，慌亂中開走會長的座駕，竟意外撞上無辜行人，隨後更囂張逃逸，甚至動用特權刪光所有證據！



而被撞的倒楣蛋，正是剛與最盛集團球隊簽約、前途一片光明的足球界新星黃浚炫（李濬榮 飾），這場突如其來的車禍直接毀了他的球員生涯。 黃浚炫憑藉當時與奶奶視訊錄下的車牌號碼找上姜會長對質，沒想到姜會長非但沒道歉，反而冷酷地精算他的「錢途」頂多值 50 億，接著甩出空白支票任他填寫。 黃浚炫在尊嚴與現實中痛苦掙扎，最終流著淚在支票上落筆，將殘酷現實展現得淋漓盡致。



姜會長怒斥子女辦事不力，打算在股東大會上宣佈不把公司傳給這對兄妹。 兩兄妹在追趕試圖阻攔父親時，不慎將老會長推倒。 姜龍虎跌落樓梯，恰巧與拿著支票回來的黃浚炫迎頭相撞，雙雙陷入昏迷。 當姜會長再次醒來，發現自己竟在黃浚炫的身體裡。



更諷刺的是，惡毒兄妹為了掩蓋自己的罪行，竟買通媒體爆料「姜龍虎撞人逃逸、對受害者二次傷害」，聯手把親生父親推上風口浪尖。 姜會長目睹一切，心情複雜、憤怒不已。 然而當他試圖「換回靈魂」時，卻發現無論如何都無法靠近自己原本的身體。



首集播完後，韓國討論區給出一致好評，紛紛稱讚劇情扎實、節奏快速，兩位主演李濬榮和孫賢周的演技也超有代入感，並對二人的未來動向和集團結局展開瘋狂猜測：黃浚炫能夠醒來嗎？ 姜會長會不會重新當上集團的主人？

第二集預告中，姜龍虎以黃浚炫的身份重新殺回最盛集團，甚至召開記者會，揚言要公開肇事逃逸的真兇」！究竟這位最狂新進社員會爆出什麼驚天言論，狠狠制裁這對敗家子女？ 就看今晚第二集震撼揭曉！



《新進社員姜會長》每週五、六火熱更新，香港劇迷記得鎖定 Viu 影音平台，與韓國同步追看這場財閥互換靈魂的終極復仇大戲！



▽第二集預告：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞