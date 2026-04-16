玄彬孫藝真夫婦再拚「雙冠王」！百想藝術大賞能否重現青龍獎的四冠神話？

頂級演員玄彬、孫藝真夫婦在繼第46屆《青龍電影獎》之後，是否會再次主宰《百想藝術大賞》頒獎典禮，備受關注。

本月13日，《百想藝術大賞》官方公開了入圍名單。評選範圍涵蓋2025年4月1日至2026年3月31日期間播出的無線台、綜合頻道、有線電視與OTT內容，以及同期間在韓國上映的長篇電影與上演的話劇、音樂劇。

引發關注的是，去年11月在第46屆《青龍電影獎》中分別奪得男女主角獎的玄彬、孫藝真夫婦。這次兩人也雙雙入圍男女最優秀演技獎。



玄彬憑藉去年12月於Disney+公開的《韓國製造》，入圍電視部門男子最優秀演技獎。在《韓國製造》中，他飾演將國家當作獲利手段、企圖登上財富與權力頂點的白基泰一角，對於理性又冷酷角色的詮釋獲得好評。



該獎項的其他入圍者還包括柳承龍（JTBC《金部長的夢想人生》）、朴珍榮（tvN《未知的首爾》）、李俊昊（tvN《颱風商社》）、池晟（MBC《法官李漢英》）。

孫藝真則入圍電影部門女子最優秀演技獎。她憑藉朴贊郁導演的電影《徵人啟弒》回歸大銀幕，這是她時隔7年的電影作品。在片中，她飾演突然被公司解僱的丈夫萬洙的妻子「美里」，展現了強烈存在感。



該獎項入圍者還包括高雅星（《孔雀舞曲》）、文佳煐（《後來的我們》）、李慧英（《聖母殺手/破果》）、韓藝璃（《春夜》）。

兩人去年在第46屆《青龍電影獎》中，雙雙拿下男女主角獎與人氣獎，共橫掃4座獎盃，證明了作為人氣演員夫妻的實力。這樣的場面是否會在本屆《百想藝術大賞》再次上演，也成為外界關注焦點。

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