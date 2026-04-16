IU 拒绝公关邀请券：「我连 TWICE 的演唱会，也是自费购票的！」

14日，透过YouTube频道「TEO」公开的《Salon Drip》访谈节目影片中，《21世纪大君夫人》主演 IU、边佑锡、孔升妍、鲁常泫一同出演，分享了各种话题。

当天，IU 说明了自己不收邀请券（主办单位或艺人方「免费提供」的门票，有点类似公关票）、而是自费购买演唱会门票的原因。她表示：「我也是站在举办演出的立场，这样不也是一种学习吗？所以我会偷偷去看，享受完再回来。」



IU 还透露，她会在不告知歌手本人的情况下前去观看演唱会。她说：「不只 TWICE，连 EXO D.O. 的演唱会我也去过。我会尽量多看各种演出，这对纾解压力也很有帮助。」最近也有粉丝在 BTS 的演唱会上，看到 IU 的身影。

与 IU 一同出演《21世纪大君夫人》的孔升妍则表示，曾因妹妹（TWICE成员定延）的拜托，想转交邀请券给 IU，却没能成功。她说：「我妹妹真的很想邀请 IU，还亲自联络她，但 IU 已经先买好票了。」



IU 则回应：「我真的很喜欢 TWICE，所以已经去看了。之后成员定延还传讯息给我，听到升妍的话后，我也回覆她『真的很谢谢你联络我』。」展现温暖互动。

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