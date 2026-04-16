尹施允甜點魂再燃！4月17日Viu原創韓國綜藝《Bite Me Sweet》重磅開播，攜手東南亞糕點師，贏家前進新加坡開店

還記得當年風靡全亞洲的《麵包王金卓求》嗎？ 男主角尹施允睽違多年，終於再度回歸「甜點界」！這次他接下全新 K-Dessert 實境秀《Bite Me Sweet》主持棒，化身「甜點隊長」，帶領韓國藝人與東南亞星級糕點師組隊，將你我熟悉的韓國街頭小食「解構重組」，變身成精緻又充滿創意的高級甜點！

尹施允從「金卓求」變「甜點隊長」 情懷滿滿

說起尹施允，大家第一個想到的一定是《麵包王金卓求》。 當年他在劇中奮鬥成為麵包王的故事感動無數觀眾，如今他在 Viu Original 綜藝《Bite Me Sweet》中擔任主持，從當年的熱血青年變身帶領團隊的「甜點隊長」，角色巧妙呼應，話題性十足。 而且尹施允親和力強、又精通多語，絕對是溝通韓國與東南亞團隊的「最佳協調員」。



韓國小食+東南亞創意=意想不到的甜點驚喜

《Bite Me Sweet》不是一般的料理生存戰，而是一場將地道韓國小食與東南亞創意手藝「撞」出新火花的經濟真人秀。 節目找來5位東南亞星級糕點師，配對5位韓國藝人，包括演員車柱完、李世溫、任成均、成昇河以及裴民基，組成限定搭檔。 他們要將韓國傳統小食重新解構，變成精緻又創新的高級甜點，最終勝出的組合，將贏得前往新加坡開設期間限定店「Bite Me Sweet」的機會！



一次體驗K-Dessert、K-Beauty、K-Fashion的韓流潮點

這家位於新加坡的同名快閃店「Bite Me Sweet」，不只是一家甜點店，更是一個可以一次過體驗最新K-Dessert、 K-Beauty及K-Fashion的韓流綜合空間！不用飛去韓國或東南亞，就能一次過欣賞兩地美食高手如何將熟悉的韓國味道，變身成意想不到的甜點，絕對滿足你貪新鮮的胃口！



這一次節目有各地區的甜品師參賽，其中香港也有代表，她的名字叫Jan Yu余巧琳，有11年的甜品資歷，曾經在香港經營甜品網店，現居台灣，目前也有經營網店以及開班教人做甜品。

4月17日 Viu 獨家上線，全球粉絲同步追

Viu Original 全新綜藝節目《Bite Me Sweet》由擁有20年製作經驗的Studio CR，獲韓國內容振興院「2025全球OTT平台聯結型製作支援事業」選定製作，將透過亞洲代表OTT平台Viu於今年4月17日公開，全球粉絲可以同步追起來！



賣點懶人包：

美食碰撞：韓國小食+東南亞創意手藝=精緻創新高級甜點

情懷主持：尹施允從《麵包王金卓求》變身「甜點隊長」

終極獎勵：勝出組合前進新加坡開設期間限定店

韓流一次滿足：K-Dessert、K-Beauty、K-Fashion一站體驗

不用出國：在Viu就能看到兩地美食高手的神奇對決

▼《Bite Me Sweet》中字預告：



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