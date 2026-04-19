不是明洞、不是弘大！外国游客现在直奔「CU甜点店」，Melon奶油包＋香蕉牛奶成购物车标配

韩国便利商店CU最近成了外国游客抢朝圣的新热点！位在首尔圣水洞的「CU圣水甜点公园店」，今年2月开幕后迅速在SNS上引爆话题，被不少观光客称为「K-甜点圣地」。

根据CU母公司BGF零售公布的数据，从2月12日开幕到4月5日为止，这家店的海外支付占比高达32%，不仅是全国门市平均的15倍，甚至比外国人本来就多的观光热区还高出约12%，数字相当惊人。

这家店大约36坪，最大特色就是把甜点商品的比例拉高到30%左右，集结了CU所有甜点系列，还有外国人超爱的「K-便利商店美食」。 一开店就透过YouTube、TikTok等平台快速口耳相传，变成来韩国必踩点的行程之一。



那外国观光客的购物车里都装了什么？ 第一名毫无悬念是「杜拜软糯曲奇」，销量直接是第二名的两倍以上，稳坐冠军宝座。 很多人都是在出发前就先透过社群看到这款爆红商品，一到韩国就冲去扫货。紧追在后的分别是「延世牛奶生奶油面包」，以及现点现做的「新鲜水果冰沙-综合莓果口味」。 这杯只要3000韩元的冰沙，不仅价格亲民、热量也低，光3月一个月就卖出超过3000杯，热销到店家直接加装机器。 其他像是「延世牛奶名匠人Melon奶油面包」、「 宾格瑞香蕉牛奶」、「SSuSSu牛奶夹心饼干」、「盐味黄油年糕」等也通通挤进外国人销售榜单。



业者分析，在K-食品热潮带动下，韩国便利商店独特的甜点文化透过网路社群扩散，成功抓住外国客的胃。 而且数据显示，外国客人的平均消费金额比本国人高出20%以上，相关支付笔数每年更以三位数的速度成长。



CU方面也表示，这次甜点公园型态的成功，未来可望在更多甜点需求高的商圈门市中复制，帮助加盟店提升业绩，也会持续观察消费者需求，推出更多新型态店铺。 如果你也是甜点控，下次去韩国圣水洞，记得把这家店排进行程里！

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