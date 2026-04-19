王室戀愛天花板誕生！IU♥邊佑錫主演《21世紀大君夫人》全球爆紅，登頂Disney+世界冠軍

正在 Disney+ 全球上線的《21世紀大君夫人》，上週以公開5天為基準，創下「全世界觀看次數最多的韓國影集」紀錄，最新第4集MBC電視台收視率更是直線上升，飆破雙位數、創下佳績！

特別是自10日首播後，立即在各大統計話題度與收視排行的平台中橫掃上位圈，不僅如此，全球媒體與觀眾也紛紛給予熱烈好評，讓人實際感受到其爆發性人氣。



《21世紀大君夫人》以21世紀的君主立憲制韓國為背景，講述擁有一切的財閥卻因平民身分而感到煩躁的女人成熙周（IU 飾），與身為王族卻什麼也無法擁有、內心悲傷壓抑的男人理安大君（邊佑錫 飾），兩人打破身分、開創命運的浪漫故事。



海外媒體與觀眾表示：「這是一部真正觸動K-劇粉絲對王室羅曼史渴望的作品」、「因IU與邊佑錫迷人的化學反應，讓人迫不及待期待他們同框的每一幕」、「IU與邊佑錫展現令人印象深刻的演技，兩人的化學反應極具魅力」等，對演員演技與默契給予高度讚賞。



此外，「融合韓國傳統與現代元素的服裝令人印象深刻」、「完整展現韓國之美與壯麗的視覺效果」、「節奏緊湊又非常有趣，讓人想一看再看！最困難的是每週都要等待兩集更新」等，對作品的美術設計、視覺呈現與劇情節奏也給予高度評價。



如此一來，《21世紀大君夫人》不僅以值得信賴的演員群展現紮實的演技默契，也將韓國元素以時尚方式呈現，向全世界傳遞K-影集的魅力。17日與18日連續公開第3、4集也接連創下收視新高，在宣布契約婚姻後，描繪成熙周與理安大君之間更加深厚的關係，以及他們倆面臨的各種危機，都再次帶給觀眾們高度的沉浸感。

（延伸閱讀：《21世紀大君夫人》EP.4：IU 命懸一線！邊佑錫用最瘋狂的方式救援，創下11%的新高收視率）

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