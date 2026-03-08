【K社韓國小百科】杜拜軟糯曲奇閃邊！韓國最新打卡美食是「這碗」 ！姜鎬童18年前「靈魂吃播」都被翻出

「杜拜軟糯曲奇」風潮才剛要退燒，韓國社群媒體上又出現了新的美食霸主！這次佔據年輕人手機畫面的，不是什麼精緻高檔的網美甜點，而是充滿家常味的「春季限定」——春白菜拌飯。

隨著三月春白菜進入產季，社群平台X與各大線上論壇最近被「春白菜拌飯」瘋狂洗版。 網友們紛紛貼出色澤誘人的成品照，搭配獨門醬料配方，互相標註較勁，彷彿展開一場「春白菜拌飯挑戰賽」，熱度居高不下。

這場美食旋風的起點，竟是源自「國民MC」姜鎬童18年前在綜藝節目中的一個經典畫面。 2008年，姜鎬童在節目中用大口扒飯，邊吃邊讚嘆：「這比肉還好吃！白菜比肉更有滋味！」這段充滿靈魂的吃播場景，近期被網友翻出後瘋狂轉傳，一舉「逆襲」成為MZ世代（千禧與Z世代）爭相模仿的對象。



강호동의 봄동 비빔밥 먹방을 보면 봄동이 먹고 싶어진당⋯ 내일 엄마한테 봄동사서 봄동 무친 다음에 봄동 비빔밥 해달라구 할까봐 pic.twitter.com/DxFjp8LLvO — ໊ (@moong_taeng_) February 14, 2026

網友們開始敲碗：「姜大師認證的，一定要復刻！」隨著話題發酵，從簡易版到豪華版的食譜如雨後春筍般冒出，成功讓這道家鄉味從電視機裡走上年輕人的餐桌。



봄동비빔밥 얼른 드세요

(계후 밑에 숨어있음)



봄동무침 레시피(봄동 큰 거 1개 기준)

고춧가루4

매실청 3

참치액 2

까나리 액젓 2

식초 2

설탕 1

다진마늘 1

참기름 2

깨 왕창 pic.twitter.com/n5xRTOee5A — 소비기록 (@sobi_alot) February 22, 2026

小心美味陷阱！醫界示警：不是「吃草」就沒事

雖然春白菜富含纖維與維生素，被視為健康食材，但在這股「#春白菜拌飯挑戰」的背後，醫界卻跳出來急喊煞車。

三星首爾醫院內分泌內科李恩靜教授就點出關鍵：「問題不在菜，在飯！」她解釋，雖然纖維質有助延緩糖分吸收，但若搭配的白飯份量失控，恐引發餐後血糖急速飆升的「血糖海嘯」。

此外，網路上瘋傳的「黃金醬料配方」也暗藏危機。 李教授警告，網友們爭相分享的食譜中，普遍使用的魚露、醬油、辣椒醬，都是高鈉炸彈; 用來增加甜味的梅子汁，糖含量也不容小覷。 「特別是本身有高血壓或糖尿病的民眾，千萬不要為了跟風，讓自己的健康跟著『爆紅』！」



儘管專家提出警語，但這股由18年前綜藝片段引發的「春白菜」熱潮，仍證明了經典美食與數位時代的奇妙化學反應，也讓今年的春天多了一股濃濃的懷舊復古味。

