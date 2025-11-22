韓國必吃+1！KKanbu炸雞推「會長套餐」！食客大排長龍：終於能get到財閥同款了

韓國炸雞連鎖品牌 Kkanbu Chicken（幹部炸雞） 最近成了社交媒體的頂流。 原因嘛？ 不是因為新品太香，而是因為——全球IT巨頭們一起吃炸雞了！

事情要從上個月說起。 APEC會議召開期間，輝達CEO黃仁勳、三星會長李在鎔和現代汽車集團會長鄭義宣，三位大佬在首爾的 Kkanbu Chicken三成店聚了一頓「雞中之雞」的飯局。 點的菜看似朴素：炸雞六塊裝、香脆無骨雞、起士條。 但因為「吃的人」太有牌面，這頓飯直接成了全網熱搜。

젠슨황 이재용 정의선 깐부치킨 치맥회동 중ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/7biPIcYXVT — 천재밍 (@genius_ming) October 30, 2025

눈으로 보고도 안믿기는 대통합의 현장 in 깐부치킨

내가 젠슨황이랑 이재용이

깐부치킨에서 맥주로 러브샷하는 현장을 보다니..

이런 꿈 꿨다해도 아무도 안믿을듯 pic.twitter.com/Xhg5TsvRSM — 호두 (@Iwannabebuza) October 30, 2025

據說那天黃仁勳豪氣十足，敲響了店內的「黃金鈴」，高喊一句：「今天我請客！」 結果，最後結帳的是...... 李在鎔。 現場所有桌子的帳單加起來大約250萬韓元（約合53000新臺幣），這波操作讓網友直呼：「果然是三星付費的AI聚會！」

吃完飯的影響力可不止在社交媒體上引發熱烈討論。 幾天後，越來越多的食客跑到那家店「朝聖」，非要坐黃仁勳坐過的桌子。店家最後不得不貼公告：每桌限時1小時。 甚至因為爆火，雞肉供應跟不上，部份直營店一度暫停營業。

於是Kkanbu Chicken靈機一動，決定把那天的功能表組合做成限量新品，命名為——「AI幹部（AI Kkanbu）」套餐。 官方文案說得特別煽情：「那天的組合，現在全國都能吃到！」新品一上線，評論區瞬間變成大型歡樂場：「這雞也太有排面了吧！」、「黃仁勳同款？ 我立刻下單！」、「可以叫財神爺套餐「、「我也是能吃上會長們的同款了」等。官方還宣佈：「AI幹部」套餐的10%銷售收益將捐給公益機構。 網友紛紛表示：「雞好吃，心也暖！」



Kkanbu Chicken 其實是家韓國產炸雞老品牌，創立於2006年，2008年開始加盟連鎖。 到去年為止韓國已有162家門店，2024年營業額達 292億韓元，堪稱「中型炸雞巨頭」。

