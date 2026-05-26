蟑螂陪睡、牙刷爬滿...李準首曝高中慘況，錄《兩天一夜》自爆：至今仍改不掉這習慣

男星李準最近上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度曝光高中時期的艱苦往事，讓不少粉絲聽了超心疼。

李準畢業於首爾藝術高中舞蹈科，當年為了躲避家中滿滿的蟑螂，幾乎是偷偷「住」在學校的練習室裡。 他回憶說：「練習室裡有一種很長、人可以躲進去的櫃子。 我先躲在裡面，等警衛大叔巡邏完離開、把門鎖上之後，再偷偷出來。」他還透露，關了燈的練習室其實超級可怕，「我就在那裡練舞、睡覺。」

為何寧可睡學校也不回家？ 李準坦言，當時家裡經濟狀況非常糟糕，「蟑螂多到不行」，他說到現在還改不掉一個習慣——錄《兩天一夜》要睡覺前，一定會先把枕頭拿起來看一下，「以前不管哪個枕頭，一拿起來下面至少會有四隻蟑螂」，連去廁所刷牙，牙刷上也看得到蟑螂。



李準透露當年住過的老家現在還在，偶爾回去一趟，感覺就像瞬間被拉回從前。 回到家後，對比現在舒適的環境，心情反而變得很複雜，「我常覺得自己好像沒有比那時候進步多少，可是回頭一看才發現，原來我現在已經擁有這麼多、被這麼多人喜愛著」。



這段真情告白讓不少網友直呼「聽了好心酸」、「李準真的苦過來的」。 本集《劉QUIZ ON THE BLOCK》將於27日晚間8點45分播出。



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