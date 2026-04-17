《MOVING 異能》/「奉皙」換人演！21歲新人元奎彬接棒，李正河當兵去

Disney+人氣韓劇《MOVING》（《MOVING 異能》）第二季（以下簡稱《MOVING 2》）卡司終於定案啦！

根據韓媒《SPOTV NEWS》16日獨家報導，新生代演員元奎彬確定接演劇中關鍵角色「金奉皙」，正式接下李正河的棒子。《MOVING 2》最近在京畿道高陽市一山的KINTEX展覽中心舉行了全劇本圍讀，現場聚集了多達150名演員和工作人員，場面超盛大。 而元奎彬也低調現身參與讀本，證實了這項消息。

第一季中，「金奉皙」這個角色原本是由李正河飾演，他為了完美詮釋這個角色，還特地增重30kg，當時造成不少話題。 可惜的是第二季的拍攝檔期剛好撞上李正河的入伍時間，他沒辦法繼續參與演出。 李正河已於今年1月26日正式進入海軍陸戰隊訓練中心服役，預計要到2027年7月才會退伍。



相較於第一季前半段主要聚焦在奉皙、喜秀（高胤禎 飾）和強勳（金度勳 飾）這幾位年輕角色身上，第二季預計會把更多篇幅放在新加入的角色以及上一代的故事線上。 也因為「奉皙」在這一季的戲份不算太多，製作方決定大膽啟用還沒什麼知名度的新人演員。

2004年出生的元奎彬2025年才透過網路劇《清潭國際高等學校》正式出道。 其實他在出道前，2023年就曾經以「李敏奎」之名上過YouTube節目《洪錫天的寶石盒》，當時就已經吸引不少觀眾注意。 在《MOVING 2》正式開拍前，他還會先在6月播出的tvN電視劇《明天也要上班！》中飾演大學生「李在仁」，大家可以先期待一下他的表現。



《MOVING 2》目前卡司已經大致底定，第一季的靈魂人物柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範等實力派「父母輩」異能者，預計將全數回歸，繼續守護跨越世代的家族祕密。劇本圍讀也順利完成，接下來就要進入正式製作階段囉！



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