趙寅成、韓孝周再續前緣！《異能2》官宣開鏡現場首曝光，新星元奎彬接棒飛天小胖李正河

全球劇迷敲碗成功！Disney+ 今日震撼宣佈，超人氣原創神劇 《MOVING 異能》第二季 已正式開機，並同步公開了亮瞎眼的全明星劇本圍讀現場。

《異能》改編自編劇姜草的同名網路漫畫，講述隱藏超能力活在當下的孩子們，與隱藏過往痛苦祕密的父母們，共同面對巨大危險的故事。 2023年上線後，在美國 Hulu 平台、包括Disney+ 韓國在內的亞太地區均登上公開首週觀看時數冠軍寶座，成功掀起全球性的熱潮。



續作定位為「人性化動作英雄劇」，故事將接續第一季驚心動魄的「旌元高中事件」，講述回歸平凡日常的超能力者們，面對再度襲來的危機，為了死守珍視的人而展開生死決戰。 原著漫畫家 姜草 繼《異能》、《照明商店》後，第三度親自跨刀包辦劇本，誓要再度刷新全球觀眾的世界觀！

原班人馬全數歸隊！薛景求、盧允瑞等超豪華「新血」加盟

在演員陣容方面，核心班底幾乎原汁原味集結：柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範、高胤禎（高允貞）、金度勳、金成均、沈達琪、文盛瑾、金鍾洙、朴丙垠、金新綠、李浩貞、朴光宰、金國熙、金熙元、申宰輝、朴韓率等大咖全數回歸。



更令人激動的是，第二季還加入了多位重量級新面孔，包括影帝 薛景求、實力派 李熙俊、柳惠英，以及大勢新生代 盧允瑞、金建佑、崔允智等人。 這份堪稱「南韓影壇半壁江山」的超豪華卡司，光看名單就讓人對演技火花充滿期待！



核心靈魂慘換角！李正河入伍 22歲小鮮肉元奎彬「爆冷接班」

不過，陣容中最引發網民熱烈討論的，莫過於第一季的靈魂角色、擁有飛行能力的可愛胖子「金奉皙」居然換人了！由於原演員 李正河 已於今年 1 月正式入伍服兵役，無法參與拍攝，劇組宣佈該角改由新星演員 元奎彬 接棒上陣。

2004 年出生的元奎彬，去年憑藉網路劇《清潭國際高等學校2》正式出道，因形象清新、演技沉穩而備受矚目。 這次他爆冷拿下關鍵角色「金奉皙」，令人期待能為第二季注入全新的活力。



頂級幕後大洗牌！《屍戰朝鮮》名導金成勳接棒坐鎮

除了劇情升級，第二季的幕後班底也迎來大洗牌。 這次將由《屍戰朝鮮》名導 金成勳 接棒執導，導演過去憑藉劇集《屍戰朝鮮》、電影《失控隧道》及《非常警探》等神作名震影壇，最擅長在幻想與現實的邊界切換，展現強烈沉浸感的鏡頭美學，這次他掌舵「異能宇宙」，動作大場面絕對會爽度爆錶。



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