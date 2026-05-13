「3NO男」徐仁國×朴智賢上演社畜系戀愛！新劇《明天也要上班》讀本現場兩人火花超強

tvN 全新月火劇《明天也要上班》公開了由徐仁國、朴智賢等主演展現絕佳默契與化學反應的讀本（台詞排練）現場，正式宣告寫實貼近生活的浪漫喜劇即將登場。

接檔《菜鳥伙房兵》的 tvN 新劇《明天也要上班》（編劇金京敏、導演趙恩率）將於6月22日星期一晚間8點50分首播。該劇講述飽受日常倦怠折磨的7年資歷上班族 車智允（朴智賢 飾），與性格挑剔的職場上司 姜時宇（徐仁國 飾）逐漸成為彼此無可取代的最佳存在，重新開啟工作與愛情「心動ON」的辦公室戀愛故事。



本劇改編自累積點閱突破2億次、由McQueen STUDIO推出的同名浪漫網漫，預計以職場與人際關係之間流動的情感為核心，同時帶來共鳴與悸動。

日前進行的劇本閱讀現場中，徐仁國、朴智賢、康美娜、崔京勳、元奎彬等主要演員與製作團隊齊聚一堂，首次進行合作。正式開始讀本後，演員們自然融入各自角色，鮮明描繪人物之間的關係與情感流動，充滿節奏感的對話與細膩情緒線，也讓現場氣氛迅速升溫。



其中，有「浪漫劇匠人」之稱的徐仁國，飾演女主的直屬上司 姜時宇。姜時宇是一位冷靜、重視原則的人物，不笑（NO Smile）、遠離他人（NO People）、不道歉（NO Sorry），因此有著「3NO男」的外號。徐仁國透過節奏掌控細膩的演技，詮釋角色敏感、挑剔又冷漠外表下隱藏的人情味，讓角色更加立體。

朴智賢則飾演被公司與現實壓得喘不過氣的7年資歷韓國上班族 車智允，以她特有的細膩表現力，展現真實感十足的情緒線與生活演技，穩定帶領整部作品的核心氛圍。據悉，兩位演員即使是首次合作，也自然堆疊出角色間的距離感與關係變化，成功完成情感敘事的起點。冷面上司與職場倦怠上班族之間微妙的緊張感與悸動同時浮現，也提高了觀眾對後續戀愛發展的期待。



此外，康美娜飾演5年資歷上班族尹諾雅，以明亮活潑的能量替作品注入朝氣。崔京勳則飾演車智允的初戀、夢想成為歌手的樂團主唱「趙秋天」，透過自由奔放又富有個性的演技展現角色魅力；元奎彬則飾演直率接近尹諾雅的年下男「李宰仁」，以坦率自信的魅力提升心動畫面。

圍繞著姜時宇與車智允展開、錯綜複雜的人物關係也清楚呈現，現場自然形成的群戲化學反應同樣吸引目光。



《明天也要上班》製作團隊表示：「演員們完美的默契加上紮實劇本，讓我們看見超乎期待的綜合效果。」並補充：「這將是一部所有上班族都能產生共鳴的現實故事，同時也有令人心動的浪漫情節，希望大家多多期待。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞