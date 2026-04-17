《MOVING 异能》/「奉皙」换人演！21岁新人元奎彬接棒，李正河当兵去

Disney+人气韩剧《MOVING》（《MOVING 异能》）第二季（以下简称《MOVING 2》）卡司终於定案啦！

根据韩媒《SPOTV NEWS》16日独家报导，新生代演员元奎彬确定接演剧中关键角色「金奉皙」，正式接下李正河的棒子。《MOVING 2》最近在京畿道高阳市一山的KINTEX展览中心举行了全剧本围读，现场聚集了多达150名演员和工作人员，场面超盛大。 而元奎彬也低调现身参与读本，证实了这项消息。

第一季中，「金奉皙」这个角色原本是由李正河饰演，他为了完美诠释这个角色，还特地增重30kg，当时造成不少话题。 可惜的是第二季的拍摄档期刚好撞上李正河的入伍时间，他没办法继续参与演出。 李正河已於今年1月26日正式进入海军陆战队训练中心服役，预计要到2027年7月才会退伍。



相较於第一季前半段主要聚焦在奉皙、喜秀（高胤祯 饰）和强勋（金度勋 饰）这几位年轻角色身上，第二季预计会把更多篇幅放在新加入的角色以及上一代的故事线上。 也因为「奉皙」在这一季的戏份不算太多，制作方决定大胆启用还没什么知名度的新人演员。

2004年出生的元奎彬2025年才透过网路剧《清潭国际高等学校》正式出道。 其实他在出道前，2023年就曾经以「李敏奎」之名上过YouTube节目《洪锡天的宝石盒》，当时就已经吸引不少观众注意。 在《MOVING 2》正式开拍前，他还会先在6月播出的tvN电视剧《明天也要上班！》中饰演大学生「李在仁」，大家可以先期待一下他的表现。



《MOVING 2》目前卡司已经大致底定，第一季的灵魂人物柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、柳承范等实力派「父母辈」异能者，预计将全数回归，继续守护跨越世代的家族秘密。剧本围读也顺利完成，接下来就要进入正式制作阶段罗！



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