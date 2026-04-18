AKMU李秀贤回应药物减肥质疑：绝无歧视用药者，但我选择运动+饮食

AKMU（乐童音乐家）成员李秀贤最近因明显变瘦，被网友疯猜使用了热门减肥药物。 面对外界揣测，她近日在Weverse Live直播中亲自回应，强调自己选择的是「运动+饮食控制」，并非靠药物，更澄清过去的发言绝对没有要歧视用药者的意思。

李秀贤在直播中无奈表示：「我之前说我没有打针，结果有人解读成『我干嘛用那种不好的东西』，真的不是那个意思。」她进一步说明，市面上有很多减肥方法，包括药物在内，但她本人选择靠自主运动与饮食管理来达成目标。

不过她也强调，自己并不反对药物。 李秀贤说：「如果运动真的很困难，或者处於必须减肥但靠自己做不到的状况，我会推荐使用。」但她坦言，这类药物会对身体的生理机制产生干扰，「对身体绝对不会有好处」，只是必要时仍是一个选项。



至於为什么拒绝药物辅助？ 李秀贤给出超真实的答案——担心「停药后的未来」。 她透露：「针剂时候，我其实也有想过要打。 但它能帮助控制饮食和运动，我就想，如果没有这支针，我还维持得住吗？」她认为，唯有靠自己培养出能力，对自己的人生才有意义。

对於部份网友质疑她「瞧不起用药者」，李秀贤直接回击：「我干嘛瞧不起？ 想打就去打啊，我只是说我没打而已。」她强调自己尊重每一位有减重需求的人，尤其是严重肥胖或环境受限者，他们的选择她完全理解。



事实上，李秀贤的瘦身成果得来不易。 她过去曾坦承经历过一段「家里蹲」低潮期，甚至因暴食痛苦不堪，哥哥李灿赫也证实当时她状态非常差。 去年8月她以明显变瘦的模样现身时，就曾说过：「我忍住了不吃麻辣烫和辣炒年糕，运动真的做得很认真。」如今再度澄清，就是要让大家知道——她靠的是意志力，不是打针。

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