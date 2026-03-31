AKMU秀賢自曝曾「蟄居生活」不見天日，暴飲暴食「全身皮膚撕裂」！哥哥燦赫自責展開魔鬼訓練、同住每日監督

國民兄妹 AKMU（樂童音樂家） 近日登上綜藝節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，妹妹 李秀賢 以明顯消瘦、重回巔峰狀態的模樣現身，首次公開談及陷入極度低潮的往事，哥哥 李燦赫 的守護更是讓現場陷入一片鼻酸。

蟄居暴食打電動 分不清白天與黑夜

在近日公開的預告片中，秀賢回憶起那段痛苦的低潮期，坦言當時幾乎不出門：「實際上我有很長一段時間沒有見到陽光。 那時就像『蟄居族』一樣把自己鎖在房間裡，每天的生活就是打遊戲和叫外送。」

她回憶道，當時根本不想知道現在是白天還是黑夜，所以故意拉上窗簾生活：「每天都暴飲暴食，體重急遽增加到全身皮膚都撕裂了，覺得『我不會有更好的未來了』。」



哥哥燦赫的恐懼：不能讓她跌入深淵

目睹這一切的燦赫也吐露了當時的恐懼。 他表示家人看著秀賢意志消沉都非常心痛，但秀賢本人似乎並未意識到嚴重性。

燦赫含蓄地吐露了對於失去妹妹的恐懼：「如果秀賢陷入了無法挽回的境地，我這輩子都會後悔。」為了拉妹妹一把，燦赫決定採取「魔鬼訓練」模式，每天敲秀賢的房門催促她運動。



海軍式特訓找回笑容！燦赫牌「碎碎唸」成良藥

秀賢透露，為了克服低潮，參加了哥哥策劃的「精神改造營」，更直言：「哥哥是海軍陸戰隊出身，強度簡直超乎想像！」除了天沒亮就要起床運動、自我開發、做 PT（私人訓練），晚上 10 點更被強制熄燈。 先前 AKMU 也曾透過官方 YouTube 頻道公開訓練過程，燦赫親自編排運動課表，全程陪同秀賢進行有氧與負重訓練，展現「現實兄妹」的暖心一面。



幸運的是，在哥哥的陪伴下，秀賢已經找回了健康。 目前兩兄妹重新住在一起，秀賢笑著埋怨哥哥：「他每天都會敲門問『做有氧了嗎？』、『跑跑步機了嗎？』、『怎麼不傳飲食紀錄的照片？』，話多到我眼裡只看得到他的嘴巴在動。」



網民淚崩：這次輪到哥哥當妹妹的維他命

預告片釋出後，引發無數網友熱議：「對年幼就獲得成功的明星來說，深愛自己的家人真的非常重要」、「在妹妹徹底墮落之前把她救出來的哥哥，真的很棒」、「燦赫叛逆期時是秀賢充當維他命、撐起這個家，現在輪到哥哥把能量枯竭的妹妹救出來」、「兩位都很了不起，請一定要健康幸福」。



此外，AKMU即將於4月7日推出時隔7年的第四張正規專輯《開花（FLOWERING）》，這也是兄妹倆在出道12週年之際的全新作品，獨特的音樂風格再次引起樂迷們高度關註。



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