樂童音樂家AKMU離開YG！新經紀公司＋新照曝光：李燦赫藝術感十足、李秀賢瘦身後更亮眼！

「國民兄妹組合」樂童音樂家AKMU（李燦赫、李秀賢）離開YG娛樂後，宣告新開始並公開新簡歷照，引起粉絲關注。

AKMU 於3日凌晨在官方帳號發布貼文，並寫道：「『靈感的源泉』是 AKMU 的新家。'Center of Inspiration' is a new shelter for AKMU。」同時公開了新照，兄妹倆站在深色背景前，以全黑造型展現沉穩而富有藝術感的氛圍。李燦赫展現了他獨特的藝術家氣質，而李秀賢則以減重後更加俐落的身形吸引目光。



前一天（2 日），AKMU 也曾以短文「你們要去哪裡，AKMU？」（Where are you going, AKMU？）並附上50秒短片，影片中同樣出現「Center of Inspiration」的英文名稱。而「靈感的源泉」原為李燦赫於2023與2025年舉辦的個展名稱。

2012年通過SBS生存節目《K-POP STAR2》冠軍的 AKMU ，2014年在YG娛樂正式出道。期間發行過〈200%〉、〈Last Goodbye〉、〈How can I love the heartbreak, you’re the one I love〉、〈Love Lee〉、〈Fry’s Dream〉、〈DINOSAUR〉、〈Give Love〉等無數熱門歌曲，長久以來備受喜愛。



去年，AKMU 宣布與YG娛樂結束自出道以來長達12年的合作關係，選擇獨立發展。為迎接全新挑戰，他們接下來會帶來什麼樣風格的音樂，也讓粉絲們十分期待！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞