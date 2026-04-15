恐怖片《殺木池》上映 7 天光速回本！票房奪冠爆「聖地巡禮」熱潮、淩晨 3 點水庫塞爆，網笑噴：鬼都想搬家

2026 年首部「現象級」恐怖大作誕生！由金惠奫、李鐘圓等人主演的驚悚電影《殺木池》，上映僅一週便橫掃 80 萬觀影人次，不僅光速達成損益平衡，更創下今年韓影最快回本紀錄。 最誇張的是，電影火熱程度竟然燒到現實世界，片中陰森的拍攝地「殺木池」水庫，現在竟然成了半夜大塞車的熱門打卡點！

電影《殺木池》劇情講述攝影團隊在實景地圖中意外捕捉到「不明黑影」，為了重拍而闖入神祕水庫，卻與未知存在正面交鋒的驚悚過程。 憑藉著紮實的劇本與主演群的熱血演技，首週末便動員超過 53 萬人次，不僅強勢登頂票房冠軍，更刷新恐怖電影的首週末最佳成績。



隨著電影大熱，觀眾之間對作品內容的各種解析討論不斷，實際拍攝地——位於忠清南道禮山的水庫「殺木池」，也正成為熱門打卡景點。

早在電影上映前，殺木池就因陰森的怪談而聞名，是個人煙稀少的荒涼地，現在卻被影迷暱稱為「殺里團路」（取自經理團路變體）。



最瘋狂的是，大批遊客專挑凌晨 1 點至 3 點的「醜時」（傳說中鬼門開的時間）前往挑戰。 根據網友分享的照片，凌晨 3 點竟有大批車輛為了進入殺木池而排成長龍; 更有即時導航顯示，深夜時段前往殺木池的車輛甚至多達 180多 輛。 這副盛況讓網民集體笑翻，紛紛留言：「陽氣重到直接強制退魔吧？」、「這程度的話，鬼根本沒空出來現身」、「讓鬼也睡個覺吧」。





面對突如其來的「朝聖潮」，禮山郡政府展現神級應變能力，在官方 YouTube 模仿電影風格推出宣傳片，巧妙利用韓文「殺」與「肉」同音的諧音梗，順勢推當地銷名產「光時韓牛」，讓恐怖聖地瞬間充滿肉香味。



隨著遊客急遽增加，鄰近居民的安寧與環境安全也亮起紅燈。殺木池是 1982 年為了灌溉而建的農業設施，嚴禁露營、釣魚或擅自烹飪。若隨地亂丟垃圾或違規搭帳篷，隨時可能觸法受罰。

儘管亂象不少，但業界仍看好這股「恐怖紅利」。回顧先前創下千萬票房的《王命之徒》，就曾讓寧越郡從無名小鎮搖身一變成為觀光勝地，經濟收益相當驚人。如今《殺木池》效應持續擴大，禮山郡能否靠這波「嚇」出觀光奇蹟，各界都在看。



▽台灣觀眾不用急！年度最強恐怖韓影《殺木池》預計於4月24日全台大銀幕震撼上映，想體驗讓韓國網民凌晨 3 點塞車也要看的「神級恐怖感」？記得準時進戲院「朝聖」XD



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