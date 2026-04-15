BTS 再次改寫K-Pop歷史！新專輯連續三週拿下 Billboard 200 冠軍，寫下全球主流市場新神話

BTS 防彈少年團 再次改寫了歷史！他們在告示牌（Billboard）主流專輯榜「Billboard 200」中連續三週蟬聯冠軍，創下 K-pop 史上最初的紀錄。由於先前連續兩週奪冠也已是首例，此次成就並非單純的延續，而是具有「紀錄擴張」的深遠意義。

13日，防彈少年團於上個月發行的正規五輯《ARIRANG》（阿里郎）奪下了美國告示牌主流專輯榜「Billboard 200」的連續三週冠軍。



至此，《ARIRANG》成為防彈少年團第 7 張登上「Billboard 200」榜首的專輯。回顧過往，他們自 2018 年憑藉《LOVE YOURSELF 轉 'Tear'》創下 K-pop 史上首次奪冠紀錄後，陸續透過 2018 年《LOVE YOURSELF 結 'Answer'》、2019 年《MAP OF THE SOUL : PERSONA》、2020 年《MAP OF THE SOUL : 7》與《BE》，以及 2022 年的《Proof》接連取得榜首成就。



「Billboard 200」是綜合美國境內專輯銷量、串流與數位下載數據所計算的排行榜，是反映當地音樂消費趨勢的核心指標。能夠連續3週稱霸，代表不僅具備粉絲動員力，也成功取得當地大眾市場的認可。



特別是，防彈少年團此次紀錄不僅限於K-POP，更是在告示牌歷史上留下新的一頁。自2012年英國民謠搖滾樂團Mumford & Sons（蒙福之子樂團

）連續5週奪冠後，睽違13年再度出現團體長期稱霸的紀錄。同時，這也是繼去年泰勒絲正規12輯之後，再次出現連續3週冠軍的案例。這顯示K-POP已不再只是「偶然爆紅的新鮮類型」，而是正式進入主流市場並發揮影響力的階段。



另一方面，防彈少年團在即將於14日公布的「Billboard Hot 100」（4月18日榜單）中，也幾乎確定進入前10名。自首次空降冠軍後，持續維持在前10名之內，展現長期的音源熱度。



如同這樣，防彈少年團不斷突破K-POP藝人的界限，接連締造在全球音樂市場也難以達成的成績，持續擴展紀錄版圖。隨著粉絲群與大眾聽眾的結合，他們正鞏固自身基礎，開啟可持續發展的「BTS 2.0」時代。



防彈少年團將於17日至18日在日本東京巨蛋舉行演出，之後展開橫跨北美、歐洲、南美及亞洲等34座城市、共85場的巡演。這是韓國歌手單一巡演史上最多場次，且日本與中東地區也預告追加場次，巡演規模預計進一步擴大。隨著巡演影響，《ARIRANG》的熱潮也有望持續延燒，全球音樂市場正關注他們接下來將書寫的新歷史。

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