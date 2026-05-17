【影史新紀錄】金惠奫、李鐘圓《殺木池》票房衝破 315 萬人次！打破《鬼魅》23 年不敗神話，登韓國正統恐怖片影史 No.1

南韓恐怖片影史正式被重新改寫！由金惠奫、李鐘圓領銜主演的驚悚電影 《殺木池：鬼水禁地》 票房大開紅盤。 根據韓國電影振興委員會（KOBIS）今日（17 日）的最新數據，該片累計觀影人數已正式超車 315 萬人次，成功打破 2003 年由林秀晶、廉晶雅主演的經典恐怖神作《鬼魅》（港譯：《姐魅情深》）高懸 23 年的 314 萬人次紀錄，霸氣登頂韓國正統恐怖片影史票房冠軍！

自今年 4 月 8 日上映以來，《殺木池》歷時 40 天便解鎖這項輝煌成就。 該片不僅曾創下連續 21 天蟬聯單日票房冠軍的驚人紀錄，甚至在邁入上映第 6 週的今天，依然死守在票房榜前茅，展現了超乎想像的續航力。



近年在南韓戲院大獲成功的恐怖驚悚片如《破墓》等，多是結合了薩滿巫覡、歷史文本與奇幻元素的「複合型電影」; 相比之下，《殺木池》則是將焦點完全凝聚在「鬼魂、密閉空間、心理壓迫感」等恐怖類型最本質的感官刺激，完全憑藉著正統恐怖片的敘事公式「直球對決」，這項紀錄的改寫對影壇而言意義非凡。

除了俊男美女的演技加持，《殺木池》引入了現代人最熟悉的「街景地圖」作為故事核心。 劇情講述圍繞著水庫街景畫面中意外捕捉到的神祕人形身影，進而展開的一連串驚悚詭異故事。



這種貼近日常生活的「交感型恐懼」，在年輕觀眾族群之間掀起狂熱浪潮，甚至帶動了親自探訪電影背景舞台——忠清南道禮山郡殺木池實地的「暗黑觀光」熱潮！各大社群媒體陸續湧現將現實地景與電影畫面進行對比、或是選擇在深夜時段前往現場試膽的「認證心得文」，成為推波助瀾票房熱度的絕佳催化劑。

電影界專家們對此紛紛盛讚：「《殺木池》的票房大捷，是宣告陷入低迷的韓國正統恐怖類型片迎來華麗復活的信號彈！」專家們一致認為，這證明了只要有新鮮的導演手法作後盾，正統恐怖電影同樣能成為戲院的票房主流。



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