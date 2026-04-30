韓版《解憂雜貨店》卡司曝光！柳承龍化身靈魂老闆，集結金惠奫、文相敏、李彩玟等20 位「歷代級」影星陣容

Disney+ 今日正式宣布將將東野圭吾的傳奇暢銷神作《解憂雜貨店》改編為韓劇，並一次過公開 20 人超豪華演員名單。 據悉劇組已於本月 14 日低調開拍，目標於 2027 年與全球粉絲見面。 這份名單不僅有影帝級人馬坐鎮，更集結了多位當紅大勢演員，陣容堪稱超豪華！

東野圭吾原作小說《解憂雜貨店》在全球創下超過 1,300 萬冊紀錄性銷量，跨越國境與世代帶給讀者深遠迴響，將攜手 Disney+ 重新誕生為韓國原創影集。 韓版《解憂雜貨店》是一部時空超越幻想劇，講述偶然躲進關閉 40 年的「解憂雜貨店」的小偷三人組，開始回覆從過去寄來的神祕信件後，所發生的奇蹟故事。

影帝柳承龍坐鎮！「異能」大叔化身雜貨店靈魂人物

今次項目的靈魂角色——雜貨店老闆「高敏中」（暫譯），確定由千萬票房影帝柳承龍飾演。 曾憑藉電影《雞不可失》、《7號房的禮物》、Disney+劇集《Moving 異能》橫掃全球的他，今次將展現溫暖細膩的演技，守護那間關閉了 40 年、連接過去與未來的神祕雜貨店。



潛力新星接棒！姜有皙、朴柾佑、金性定組成「小偷三人組」

故事的核心——誤闖雜貨店的小偷三人組，則起用了三位影視圈極具潛力的新面孔：包括曾演出《機智住院醫生生活》、《苦盡柑來遇見你》的姜有皙，《20世紀少女》、《勇敢的市民》的朴柾佑，以及憑《牽牛與仙女》、《弱美男英雄 Class 2》引起關注的金性定。 這組新鮮感十足的搭檔，預計會為劇集注入不少熱血與活力。



實力派群星雲集！金惠奫、文相敏、裴仁爀全都在名單內

除了主角群，各集故事的客串卡司才是真正「犯規」！憑《背著善宰跑》及《殺木池：鬼水禁地》展現驚人角色消化力的金惠奫、新一代男神接班人文相敏、曾演出《暴君的主廚》的李彩玟，以及近期開啟「勞模模式」、戲約不斷的實力派尹敬浩全都榜上有名。



此外，還包括「演技保證」高我星、展現生動演技的李水京、《柏青哥》金敏荷、近期站穩「大勢」地位的裴仁爀，以及硬漢男神朴喜洵、實力派吳娜拉、潛力新秀文佑鎮、演技卓越的朴世婉等人，卡司厚度堪稱近期韓劇之冠。





特別出演同樣震撼！廉晶雅、廉惠蘭、張東潤齊助陣

連特別出演（客串）名單都星光熠熠！影后級演員廉晶雅、演技細膩入微的廉惠蘭、清純女神鄭彩娟以及展現真摯演技的張東潤都將驚喜現身。 這群頂尖演員將共同交織出跨越時空的溫暖奇蹟。



製作方面，韓版《解憂雜貨店》將由《金派特攻隊》朴榮珠導演同時擔任編劇與導演，由曾推出《殺木池：鬼水禁地》、《我只是個計程車司機》、《菜英文沒在怕》、《絕地逃生》等兼具票房與品質的作品的「The Lamp」擔任製作公司。

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