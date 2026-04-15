百想藝術大賞名單出爐，劉在錫意外0入圍！韓網吵翻：可惜 vs 給後輩機會

第62屆百想藝術大獎入圍名單13日正式公開，但眼尖的網友發現，連續多年入圍、堪稱「入圍保證」的「國民MC」劉在錫，竟然在所有獎項中全部消失，名字完全沒出現，讓外界一片震驚！

根據百想官方公佈的入圍名單，今年的男主持人獎（男子綜藝獎）入圍者為郭範、旗安84、金俊昊、秋成勳，女主持人獎則由金軟景、薛仁雅、李秀智、張度練、洪真慶角逐。 作品獎入圍則有《極限84》、《新人導演金軟景》、《我們的ballad》、《黑白大廚：料理階級戰爭2》、《上班族 Season 2》。

劉在錫目前手上握有tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》、MBC《玩什麼好呢？ 》、SBS《有空的話》，甚至連YouTube綜藝的《風向GO 2》也表現亮眼，跨足各大平臺，活躍度絲毫不減。 他去年才以《風向GO》第1季入圍作品獎、前年則以《藉口GO》入圍男子綜藝獎，連續多年都受到百想青睞，今年突然全槓龜，業界普遍認為「很不尋常」。‘



不過就算沒入圍，劉在錫的影響力還是很驚人。 根據Good Data Fundex三月非戲劇類話題性分析，他個人排在第五名; 主持的《玩什麼好呢？ 》、《劉QUIZ》也都穩坐綜藝話題前十名。YouTube成績更是亮眼——今年1月推出的《風向GO 2》觀看次數突破1,000萬; 3月上架的《藉口GO》第100集特輯更飆破1,200萬，證明「劉大神」威力不減。



劉在錫上一次斬獲百想獎項已經是2020年了，當時以《玩什麼好呢？ 》奪下第56屆百想藝術大賞電視類男子綜藝獎。 對於他今年全數落空，網友反應兩極，有人感嘆：「明明表現還是很好，連入圍都沒有太扯了吧？」也有人認為：「他已經拿夠多了，是時候讓後輩出頭了。」今年百想評審明顯走向求新求變，最終大獎究竟獎落誰家，外界都在等著看。

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