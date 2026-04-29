恐怖片《殺木池》超狂！觀影人數破200萬，連霸21天冠軍沒讓位！韓影恐怖片票房史第4！

由金惠奫和李鍾元、金准韓連袂主演的恐怖電影《殺木池：鬼水禁地》真的「鬼」可怕！不僅觀影人次突破200萬大關，還連續21天穩坐票房冠軍，完全沒在讓的。

根據韓國電影振興委員會28日公佈的票務數據，《殺木池》當天再吸引5萬1186人進場，累積觀影人數已達207萬6845人次。 這部片自4月8日上映以來，一直到28日為止，整整21天都牢牢佔住票房龍頭寶座。

《殺木池》也因此寫下紀錄——在2026年上映的電影中，它是從上映首日開始，連續拿下票房冠軍最長時間的作品。 若以今年來看，它的連霸天數也僅次於另一部電影《王命之徒》。



其實《殺木池》在27日才剛突破200萬觀影人次，這不僅是疫情之後恐怖片的最佳票房成績，更是自《鬼病院：靈異直播》（《昆池岩》、《瘋人院逐個捉》）之後，睽違8年再度有恐怖片達成200萬人次的里程碑。 同時《殺木池》也成功躋身韓影恐怖片票房史第4位。 前三名分別是2003年《鬼魅》（又譯《薔花，紅蓮》，314萬）、2018年《鬼病院：靈異直播》（267萬）、2002年《鬼鈴》（推測為260萬）。



從上映至今一天都沒讓出冠軍寶座，《殺木池》可說是在韓國電影院颳起一陣「恐怖旋風」。 尤其4月底進入上映第四週，許多學生剛考完期中考，10代、20代的年輕觀眾越來越踴躍進場，而這群Z世代剛好就是《殺木池》的鐵粉。 看來這部片的票房獨走局面，短期內還會繼續下去。

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