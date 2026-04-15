恐怖片《杀木池》上映 7 天光速回本！票房夺冠爆「圣地巡礼」热潮、淩晨 3 点水库塞爆，网笑喷：鬼都想搬家

2026 年首部「现象级」恐怖大作诞生！由金惠奫、李钟圆等人主演的惊悚电影《杀木池》，上映仅一周便横扫 80 万观影人次，不仅光速达成损益平衡，更创下今年韩影最快回本纪录。 最夸张的是，电影火热程度竟然烧到现实世界，片中阴森的拍摄地「杀木池」水库，现在竟然成了半夜大塞车的热门打卡点！

电影《杀木池》剧情讲述摄影团队在实景地图中意外捕捉到「不明黑影」，为了重拍而闯入神秘水库，却与未知存在正面交锋的惊悚过程。 凭藉著扎实的剧本与主演群的热血演技，首周末便动员超过 53 万人次，不仅强势登顶票房冠军，更刷新恐怖电影的首周末最佳成绩。



随著电影大热，观众之间对作品内容的各种解析讨论不断，实际拍摄地——位於忠清南道礼山的水库「杀木池」，也正成为热门打卡景点。

早在电影上映前，杀木池就因阴森的怪谈而闻名，是个人烟稀少的荒凉地，现在却被影迷昵称为「杀里团路」（取自经理团路变体）。



最疯狂的是，大批游客专挑凌晨 1 点至 3 点的「丑时」（传说中鬼门开的时间）前往挑战。 根据网友分享的照片，凌晨 3 点竟有大批车辆为了进入杀木池而排成长龙; 更有即时导航显示，深夜时段前往杀木池的车辆甚至多达 180多 辆。 这副盛况让网民集体笑翻，纷纷留言：「阳气重到直接强制退魔吧？」、「这程度的话，鬼根本没空出来现身」、「让鬼也睡个觉吧」。





面对突如其来的「朝圣潮」，礼山郡政府展现神级应变能力，在官方 YouTube 模仿电影风格推出宣传片，巧妙利用韩文「杀」与「肉」同音的谐音梗，顺势推当地销名产「光时韩牛」，让恐怖圣地瞬间充满肉香味。



随著游客急遽增加，邻近居民的安宁与环境安全也亮起红灯。杀木池是 1982 年为了灌溉而建的农业设施，严禁露营、钓鱼或擅自烹饪。若随地乱丢垃圾或违规搭帐篷，随时可能触法受罚。

尽管乱象不少，但业界仍看好这股「恐怖红利」。回顾先前创下千万票房的《王命之徒》，就曾让宁越郡从无名小镇摇身一变成为观光胜地，经济收益相当惊人。如今《杀木池》效应持续扩大，礼山郡能否靠这波「吓」出观光奇迹，各界都在看。



▽台湾观众不用急！年度最强恐怖韩影《杀木池》预计於4月24日全台大银幕震撼上映，想体验让韩国网民凌晨 3 点塞车也要看的「神级恐怖感」？记得准时进戏院「朝圣」XD



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