「端宗」朴志訓淚揭「胖又滿口方言」遭排擠！把網咖當避難所：朋友都不願靠近我

憑藉近日熱門電影《王命之徒》中「端宗」一角演技大爆發的朴志訓，不僅人氣與品牌價值直線飆升，更成功撕下偶像標籤，躋身「大勢演員」行列。 然而，在演藝事業攀向高峰之際，他近日上節目竟意外揭露了國高中時期充滿傷痕的校園回憶，坦言自己曾是「被排擠的邊緣人」。

朴志訓近日與影帝柳海真一同登上YouTube頻道《Salon Drip 2》，罕見深入談及自己的學生時代。 他透露，在拍完夯劇《弱英雄Class 1》後，讓他開始重新審視過去，直言：「我的學生時期跟劇裡完全不一樣，其實朋友不多。」



來自馬山地區的朴志訓，回憶起當時的自己，語氣帶著一絲苦澀。 他表示：「我那時候方言口音非常重，講話語氣也比較衝，而且身材也胖胖的。」更讓他受傷的是同學們的閒言閒語：「長那麼胖還上電視」、「跟他做朋友講話會變那樣」。 這些話讓朴志訓非常自卑，甚至開始懷疑自己，他難過地說：「我因為這樣變得很畏縮，總想著是不是我的語氣出了問題。」在現實生活中找不到歸屬感的朴志訓，當時唯一的慰藉就是網咖。 他自嘲：「去網咖是我人生的樂趣」，一直到國中之後，才慢慢遇到了志同道合的好朋友。



雖然學生時期看似「邊緣」，但也不全都是苦澀的回憶。 朴志訓也分享了一個高中時的爆笑插曲。 他笑說：「我曾經為了爭奪便利商店的麵包，去參加舞蹈比賽。」原來當時的冠軍獎品是價值5萬韓元的便利商店商品券，他心想「輸了也沒損失」就衝了，沒想到最後慘敗，他當場拜託大家：「拜託把那個影片刪掉！」逗趣的反應笑翻全場。



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