才認愛就翻車！池睿恩男友Vata遭爆「換乘戀愛」， 網友10個月前的神預言文全中

韓國演藝圈又誕生一對明星情侶！女藝人池睿恩與「街頭男戰士」出身的知名編舞家Vata，13日透過經紀公司雙雙認愛，證實兩人「最近從同事變成戀人」，同為1994年出生的兩人據悉是透過教會結緣，進而發展成情侶關係。

然而認愛消息才剛出，去年7月就有網友在論壇上寫下的「神預言文」瞬間被翻出來，因為這篇文章竟然在兩人正式公開前整整10個月，就開始「實況轉播」兩人的曖昧進度。 該名網友從去年7月開始陸續發文，寫下「編舞家Vata在單戀池睿恩」、「兩人信仰都很虔誠，在教會都黏在一起」，甚至精準預言兩人將從朋友升級為戀人。 該網友還提到池睿恩與池錫辰組成的「忠州池氏」新歌編舞，就是由Vata操刀，這些細節事後全被證實，讓其他網友驚呼：「這是穿越過來的吧！」



這篇「神預言文」中也出現了「換乘戀愛」的指控。 該網友在10月左右的文章中聲稱：「Vata剛跟交往6年的女友分手，馬上就對池睿恩著迷了」、「很可憐他那位交往很久的前女友」。 由於該網友先前爆料的資訊幾乎全中，讓不少人開始懷疑：「所以『換乘』的部份也是真的？」

消息曝光後，網友反應兩極。 有人表示：「細節太具體了，有點失望」、「感覺形象崩了」。 但也有人緩頰：「匿名論壇的文章本來就很主觀，沒證據的事還是不要亂罵。」



池睿恩近年因《SNL Korea》和《Running Man》中的搞笑表現已成為綜藝新生代大勢女星，5月還將參與Netflix新綜藝《劉在錫Camping》的錄製。 Vata則是人氣舞團「We Dem Boyz」的隊長，在Mnet《街頭男戰士》拿下亞軍後聲勢暴漲，曾為ZICO、Jennie等藝人編舞，是公認的頂級編舞家。 兩人戀情才剛認愛，就因「聖地文」引爆輿論，後續會如何發展，外界都在看。

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