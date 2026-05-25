《菜鳥伙房兵》連續兩週稱霸TVING！本週朴志訓「拯救媽媽餐車」任務展開，晉久特級料理指導曝光

現在禮拜一最期待的就是可以看《菜鳥伙房兵》啦！本週劇情真的太讓人期待了！

由朴志訓、尹敬浩、韓東希、李洪耐、李相二主演的《菜鳥伙房兵》自上線以來表現亮眼，不僅在 TVING 連續兩週奪下付費新增用戶冠軍，在全球市場也掀起熱烈話題，人氣與口碑雙雙延燒。



隨著熱度持續延燒，第5集中，離開「江臨哨所」返家的姜成宰（朴志訓 飾），終於與媽媽孔秀妍（徐貞嬿 飾）久違重逢，並展開協助媽媽餐車起死回生的特別任務。

過去，他在神秘「守護者」的引導下踏上料理之路，憑藉一步步解鎖的技能與食譜，將原本單調的軍中伙食徹底升級，不僅讓同袍與上級驚艷，就連國會議員，甚至北韓居民的味蕾也一併被征服，展現出超乎想像的料理實力與存在感。



這次曝光的劇照中，可以看到他久違回到家中，向媽媽行禮、溫柔交談的模樣，多了一份溫暖的兒子氣息。不過短暫團聚後，他也發現媽媽經營的餐車生意相當冷清，幾乎沒有客人上門，於是決定親自出手「診斷問題」。為了重現父親記憶中的味道，他更踏上尋味之路，找上傳說中的「鬼抓年糕」店主（晉久 飾），希望找回那份熟悉的味道。



而在先前國軍TV採訪現場中，姜成宰也意外被熱情記者鄭敏雅（全昭映 飾）衝上前擁抱，首次登場便吸引全場目光。她的出現也為劇情埋下新變數，被視為關鍵角色之一，後續發展也備受關注。



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